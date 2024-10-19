19 октября 2024, 17:37

Экс-участника Little Big выписали из больницы

РИА «Новости»
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Бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. В своем Telegram-канале музыкант написал, что инфаркт у него не подтвердился.

Лиссов напомнил, что его «мастерски» погрузили в скорую и доставили в больницу.

«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», - отметил лидер Jane Air.

Он добавил, что все концерты в силе, и уже завтра состоится выступление в Рязани. До концерта в Москве осталось 12 дней, написал Антон Лиссов.

Музыканта госпитализировали накануне. По данным Shot, Лиссов жаловался на боли в области сердца.

Больницы Музыка
17 октября 2024, 07:30
Погибший экс-солист One Direction перед смертью устроил погром в номере отеля
Global Look Press
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Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн перед смертью употребил наркотики и утроил погром в номере отеля в Буэнос-Айресе. Об этом рассказала сотрудница гостиницы CasaSur Palermo, в которой остановился музыкант, сообщил Telegram-канал Mash.

Она отметила, что артист сначала потерял сознание в холле. Его привели в чувства и отнесли в номер, где Пейн употребил запрещенные вещества. После он устроил истерику, кричал, встал на колени и просил прощения у девушки «за его беспорядочную жизнь». Музыкант разбил ноутбук и телевизор.

Номер артиста в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo осматривают местные правоохранители. По данным канала, специалисты уже нашли несколько свертков с неизвестным порошком.

Информация о гибели Лиама Пейна появилась в ночь на 17 октября. По данным газеты La Nación , музыкант выпал из окна с высоты третьего этажа. Предварительно, медики диагностировали у него перелом основания черепа.

Наркотики Отели
14 октября 2024, 11:55
Шаман показал поклонникам свидетельство о разводе со второй женой
РИА «Новости»
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Певец Шаман (Ярослав Дронов) объявил об официальном расторжении брака с Еленой Мартыновой. Свидетельство о разводе он опубликовал в своем Telegram-канале.

Музыка Shaman
14 октября 2024, 11:33
Орбакайте тайно спела с Киркоровым и Руссо на корпоративе в Дубае
РИА «Новости»
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В Дубае прошел корпоративный вечер, на котором выступили Кристина Орбакайте, Авраам Руссо и Филипп Киркоров. По информации Telegram-канала Shot, мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа.

В Дубае прошел корпоративный вечер, на котором выступили Кристина Орбакайте, Авраам Руссо и Филипп Киркоров. По информации Telegram-канала Shot , мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа.

«Дочь Пугачевой на фоне провального тура по США пересмотрела свои взгляды и снова согласилась выступать на одной сцене со старыми друзьями из России», - написали авторы публикации.

Изначально имена участников мероприятия не разглашались. Ключевым требованием к секретной вечеринке было не снимать выступление Кристины Орбакайте с другими российскими артистами.

При этом еще недавно Орбакайте на корпоративе в Дубае отказалась выступать дуэтом с Руссо , который после начала специальной военной операции проживает в России. Певица нарушила условия контракта и в последний момент не вышла на сцену.

Ранее Орбакайте назвала «знаковым» и «заключительным» свой концерт в Санкт-Петербурге в марте 2024 года. Она простилась со зрителями и пообещала «встретиться в лучшей жизни».

США Филипп Киркоров Военные Россия Рестораны Дубай Кристина Орбакайте
12 октября 2024, 23:25
Умер актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков
РИА «Новости»
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Советский и российский актер Александр Крючков, сыгравший в сериалах «След» и «Улицы разбитых фонарей», скончался на 81-м году жизни 7 октября. Об этом сообщили на сайте агрегатора kino-teatr.ru.

Заслуженный артист РСФСР скончался в Москве. Обстоятельства и причина кончины актера не раскрываются.

Крючков родился 22 ноября 1943 года. Он окончил ГИТИС в 26-летнем возрасте. Актер служил в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре.

Зрителям Крючков запомнился ролями в таких фильмах и сериалах, как «Помни имя свое», «Золотой туман», «След», «Вольная грамота» и «Улицы разбитых фонарей-6».

Среди его театральных работ - роль князя Мышкина в «Идиоте», Манилова в «Мертвых душах», Скапена - в «Плутнях Скапена», а также Креона в «Медее».

Звания заслуженного артиста РСФСР Александра Михайловича удостоили осенью 1982 года.

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