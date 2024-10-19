Экс-участника Little Big выписали из больницы

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Лиссов напомнил, что его «мастерски» погрузили в скорую и доставили в больницу.

«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», - отметил лидер Jane Air.

Он добавил, что все концерты в силе, и уже завтра состоится выступление в Рязани. До концерта в Москве осталось 12 дней, написал Антон Лиссов.

Музыканта госпитализировали накануне. По данным Shot, Лиссов жаловался на боли в области сердца.