06 марта 2024, 04:51

«Забирали из роддома». Жена Газманова заявила о пополнении в семействе

РИА «Новости»
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Жена певца Олега Газманова Марина заявила о пополнении в семействе. Ее слова передала «Газета.ru».

«А 29 февраля в нашей семье появился малыш, мы его очень ждали, забирали из роддома! <…>. У кого родился ребенок? У моего крестника и внука моей мамы. Ура. Семья стала больше», - заявила она.

Женщина пожелала счастья новорожденному и отметила, что ее бабушка наконец-то дождалась правнука. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный». Также Газманова обратила внимание на особенный день рождения ребенка - 29 февраля. Такая дата возможна только раз в четыре года. По словам жены певца, в этот день рождались гении.

Ранее шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал отцом. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой видна рука младенца и его рука. Также на пальце у блогера было обручальное кольцо.

Дети Женщины
05 марта 2024, 19:14
«Видео побило все рекорды». Бородина снялась в кружевном белье
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Ксения Бородина поучаствовала в пикантной фотосессии. Она снялась в откровенном кружевном боди и разместила снимки в своем Instagram*.

«Это видео побило все рекорды по комплиментам. Вы взорвали мне директ. Я редко, но метко себе такое позволяю», - отметила Бородина.

Она также призналась, что прилагает много усилий для поддержания внешнего вида. Ради фигуры она терпит все ограничения в еде и занимается спортом. Блогер перестала пить спиртные напитки и гордится этим осознанным решением. Здоровый образ жизни оказал положительный эффект на качество ее тела и состояние кожи.

Бородина добавила, что за идеальными формами практически всегда стоит большой труд и строгая дисциплина.

Не так давно Агата Муцениеце рассказала, что ей удалось похудеть до желаемых форм. Она теперь весит 54 килограмма при росте 172 сантиметра.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Блогеры
05 марта 2024, 19:02
Собчак захотела отдохнуть от журналистики
Global Look Press
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Телеведущая Ксения Собчак хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере. Об этом она рассказала в историях своего Telegram-канала.

Такое заявление Собчак сделала в ответ на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, не планирует ли она уйти в годичный отпуск, чтобы отдохнуть от журналистики.

Тем не менее, Собчак подчеркнула, что в ее профессии невозможно позволить себе длительный перерыв. Она уточнила, что возвращение после такого отпуска будет затруднительным.

«Отдыхать будем на пенсии», - подытожила журналистка.

Ранее Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез. Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Ксения Собчак Журналистика Отпуск
05 марта 2024, 18:48
Киркоров проиграл суд о налогах за квартиру в центре Москвы
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Народный артист России Филипп Киркоров попытался оспорить кадастровую цену своей московской квартиры. Однако Мосгорсуд в понедельник отклонил иск певца, сообщило «Утро.ру».

По данным издания, Киркоров занялся этой проблемой еще в 2022 году, так как содержание такого жилья было крайне невыгодно. Артист хотел доказать в суде, что при подсчете налогов на его московскую недвижимость произошла ошибка. Представители певца обнаружили появившиеся «лишние долги» заявили, что он их погасил.

В декабре музыкант пытался установить кадастровую стоимость квартиры почти в 230 миллионов рублей. Задолженность при этом составила 318 миллионов рублей. Позже экспертиза показала отсутствие каких-либо нарушений.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский уточнил, что артист хотел разделить свой пентхаус в 537 «квадратов» на Арбате на две квартиры для уменьшения цены и снижения налога с шести до двух миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Киркоров не снижал стоимость билетов на свои концерты после скандала с «голой» вечеринкой у Ивлеевой. Он пояснил, что ценник за выступление не опускается ниже 10 миллионов рублей.

Мосгорсуд Филипп Киркоров Недвижимость
05 марта 2024, 17:55
Фадеев рассказал о новом составе Serebro
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев заявил о возрождении группы Serebro. Об этом о сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.

«Скоро сделаем. Думаю, вас удивит. Двое [участниц] есть, активно ищем третью», - рассказал он.

Продюсер также рассказал и о старом составе группы. По его словам, предыдущий проект Serebro был прекрасным и ужасным одновременно.

«Это был главный кошмар моей жизни», - написал продюсер.

Кроме того, Фадеев добавил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

В октябре 2019 года продюсер объявил о прекращении работы своего лейбла MALFA и разрыве контрактов со всеми артистами. Таким образом, права на песни и имена остались за исполнителями. При этом всю музыку группы Serebro он передал экс-солистке коллектива Ольге Серябкиной.

Ранее Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за собой и своим языком. Он высказал недоумение, почему покинувшие Родину звезды продолжают оскорблять страну.

Песни Россия Музыка

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