Викторию Боню заподозрили в романе с Маратом Сафиным

На снимке одетая в толстовку и джинсы Боня обнимает молодого человека. Его лицо скрыто от камеры кепкой. Одной из самых популярной версий того, кто скрывается на фото, стал звезда тенниса Марат Сафин.

«Марат Сафин», «Вот тоже так подумала», «У Марата нет волосатости на руках», Ну точно не Ян Абрамов хотя бы!» - написали поклонники.

Также под подозрение попал бывший возлюбленный Бони Руслан Гасанов. Более того, звезда двусмысленно подписала фотографию фразой «Каждый имеет право на…» Ранее телеведущая публично поддержала певицу Алсу , которая переживает развод. Она порекомендовала артистке осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.

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