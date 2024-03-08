«Уже пора». Полина Гагарина заявила, что выходит «на пенсию»

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», - призналась артистка.

Она отметила, что хочет сделать последний концерт самым запоминающимся для зрителей.

Ранее Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт посвятили дню рождения Большой кольцевой линии. Вокалистка поздравила пассажиров самой молодой линии метро, 1 марта этого года ей исполнился один год. В течении почти получаса исполнительница пела известные хиты из своего репертуара.