08 марта 2024, 22:04

«Уже пора». Полина Гагарина заявила, что выходит «на пенсию»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российская певица Полина Гагарина заявила поклонникам, что ее следующий концерт будет последним, а потом звезда отправится «на пенсию» и поменяет формат выступлений. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора», - призналась артистка.

Она отметила, что хочет сделать последний концерт самым запоминающимся для зрителей.

Ранее Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт посвятили дню рождения Большой кольцевой линии. Вокалистка поздравила пассажиров самой молодой линии метро, 1 марта этого года ей исполнился один год. В течении почти получаса исполнительница пела известные хиты из своего репертуара.

Пенсия Концерты Спектакль Метро
08 марта 2024, 12:25
«Станет меньше звезд». Киркоров спрогнозировал будущее шоу-бизнеса в России
Читайте нас в: Google Новости
После перерыва, длившегося два месяца, певец Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов, сообщила Teleprogramma.pro.

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», - произнес Киркоров со сцены.

В новом проекте артист сыграл самого себя. Он читал стихи Александра Пушкина под мотив своих песен, а также с иронией рассказывал о случаях из своей жизни.

Затем Киркоров пожелал остаться на сцене в одиночестве. Достав бутерброд, он признался, что сильно проголодался. После этого съемки продолжились.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Госдуму с инициативой оштрафовать некоторых артистов , включая Филиппа Киркорова, на пять миллионов рублей за то, что они используют фонограмму. Активист потребовал установить правила, которые обяжут организаторов писать на афишах и билетах, что артист выступает не вживую.

Филипп Киркоров Телевидение Шоу-бизнес
08 марта 2024, 09:30
Орбакайте вышла на связь после неудачного выступления в московском баре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На концерте певицы Кристины Орбакайте в московском ресторане из строя вышла техника. Артистка поделилась видео с едва ли не сорванным выступлением в своем Telegram-канале.

«Когда вырубился звук на концерте, поем с любимыми зрителями», - написала она.

Выступление прошло 6 марта в Москве в баре Petter. Поклонникам пришлось подождать звезду около 40 минут, так как она задержалась.

Концерт длился примерно час. Артистку пришли послушать около 70 человек , билеты стоили примерно 15 тысяч рублей.

По окончании выступления Орбакайте не захотела общаться с прессой и покинула заведение через черный ход, скрывая лицо под капюшоном.

Концерты Музыка
08 марта 2024, 09:07
Бывший солист «АукцЫона» Рогожин объяснил отсутствие Нагиева в шоу «Голос»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости в других проектах. Об этом в RuTube-шоу «Так сказать» сообщил заслуженный артист России, бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин.

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа на какое время „отпуск“», - уточнил Рогожин Он пояснил, что после этого актер подписал контракты на участие в съемках в четырех художественных фильмах одновременно.

«Это очень большая занятость. И когда „Голос“ вернулся, Диме сказали „можно“, а у него нет физической возможности, потому что ему надо работать на съемках»», - отметил экс-солист группы «АукцЫон».

Он пояснил, что по этой же причине Нагиев не стал ведущим премии «Муз-ТВ».

По словам музыканта, актер еще активно снимается в рекламе и других проектах, что увеличивает нагрузку.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о ссоре с актером Дмитрием Нагиевым , который высмеял ее вес. Спустя несколько лет артист извинился за это перед Чеховой.

Кино Шоу Голос Актеры
08 марта 2024, 05:25
«Ночами плакала». Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости», рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», - прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в документальной ленте «Роман Костомаров: рожденный дважды».

В беседе с журналистами после премьеры фильма, которая прошла в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, спикер Кремля назвал фильм феноменальным и отметил целеустремленность и силу воли спортсмена.

Ранее Роман Костомаров поделился с подписчиками видео своего проката на сноуборде. Он отметил, что, несмотря на все сложности, у него это получилось, и пожелал всем здоровья.

Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.

Спортсмены Дмитрий Песков Болезни Фильмы Россия Роман Костомаров

Новости по теме