Ушел к иностранке? Пуговка из «Папиных дочек» не смогла удержать парня рядом

По данным СМИ, юноша ушел от нее к итальянке по имени Джульетта.

Ранее Старшова оставила актерскую карьеру и ударилась в фигурное катание. Именно на тренировках девушка познакомилась с Василием. Несмотря на разрыв, пара продолжила общаться как друзья.

В 2019 году Екатерина поступила в Московский государственный университет. Она мечтала стать фармацевтом, но потом бросила учебу. Осенью прошлого года девушка ненадолго вернулась в кино, чтобы сняться в новых «Папиных дочках». До этого она отмечала, что не видит себя в качестве актрисы, однако теперь относится к этой профессии не так категорично.

Ранее актриса Дарья Мельникова, сыгравшая спортивную Женю в «Папинах дочках» показала, как справляется с новорожденным ребенком. Она опубликовала фотографию в соцсетях с младенцем на руках.