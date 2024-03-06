Ургант опубликовал трогательное послание жене

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Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, чем сейчас занимается Ургант. По его словам, в работе у шоумена находятся несколько проектов.

«Главное событие в моей жизни. С днем рождения, моя любовь! Ваня У. 7А класс» - подписал снимок Ургант.

На кадре можно увидеть, как расслабленная и смеющаяся пара гуляет за руку по пляжу на фоне заката. Кроме того, к посту была прикреплена песня «Я не могу без тебя» в исполнении телеведущего под псевдонимом Гриша Ургант.