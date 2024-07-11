11 июля 2024, 04:05

Умер мальчик-звезда из сериала «Альф» Бенджи Грегори. Собака разделила с ним его участь

Global Look Press
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Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший в сериале «Альф» роль Брайана Таннера, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

«Бенджи Грегори, более известный как ребенок-звезда из ситкома „Альф“, скончался», - написали авторы сообщения.

По информации его сестры, тело актера нашли в стоящем на парковке автомобиле 13 июня. Артист страдал депрессией и нарушениями сна. Близкие к нему люди считают, что 12-го числа он отправился в банк, заснул в своей машине и погиб от теплового удара, вызванного сильной летней жарой в Аризоне. Бенджи был в машине со своей собакой по кличке Ханс, она также умерла.

Актер также известен по съемкам в таких сериалах, как «Команда А» и «Сумеречная зона».

Ранее скончалась народная артистка Грузинской ССР Кетеван Кикнадзе. Ей было 85 лет. В Государственном театре имени Котэ Марджанишвили она сыграла более чем в 100 спектаклях.

США Сериалы Кино
11 июля 2024, 02:44
Друг Высоцкого золотопромышленник Туманов скончался в возрасте 96 лет
РИА «Новости»
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Организатор артелей по добыче золота в СССР Вадим Туманов ушел из жизни в 96 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя золотодобытчика Александра Демидова.

«Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался. Немного не дожил до 97 лет. Прощание в субботу, на Троекуровском кладбище в 12 часов», - уточнил Демидов.

Жизненный путь Туманова, который был и моряком, и заключенным, и организатором производства по добыче золота, описал его друг артист Владимир Высоцкий в книге «Черная свеча». В организованных Тумановым артелях была высокая производительность труда. Эти предприятия, по некоторым данным, за время своей деятельности добыли свыше 500 тонн золота.

Ранее в квартире в башне Neva Towers в Москва-Сити нашли тело топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера.

СССР Золото Россия
11 июля 2024, 02:08
Сделано на высоком уровне. Пластический хирург оценил «новое» лицо Кадышевой
РИА «Новости»
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Певица Надежда Кадышева сделала пластику лица, заплатив за процедуры более миллиона рублей. Такое предположение в интервью сайту Passion сделал пластический хирург Вячеслав Балкизов.

По его мнению, артистке подтянули кожу лица и век.

«Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало», - подчеркнул он.

Хирург считает, что первая процедура может стоить до миллиона рублей, а блефаропластика - 250 тысяч рублей и и более. Специалист обратил внимание на хорошо очерченный овал лица пациентки и его четкие контуры. Он не исключил, что народная артистка России воспользовалась такими процедурами, как лифтинг, контурная пластика и филлеры.

Ранее 18-летняя Аврора Киба, ставшая избранницей певца Григория Лепса, рассказала о проведенной пластической операции.

Россия Пластические операции
11 июля 2024, 02:04
Ушел к иностранке? Пуговка из «Папиных дочек» не смогла удержать парня рядом
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Старшова, которая сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки», рассталась с парнем Василием. Об этом сообщило издание 7дней.ru.

По данным СМИ, юноша ушел от нее к итальянке по имени Джульетта.

Ранее Старшова оставила актерскую карьеру и ударилась в фигурное катание. Именно на тренировках девушка познакомилась с Василием. Несмотря на разрыв, пара продолжила общаться как друзья.

В 2019 году Екатерина поступила в Московский государственный университет. Она мечтала стать фармацевтом, но потом бросила учебу. Осенью прошлого года девушка ненадолго вернулась в кино, чтобы сняться в новых «Папиных дочках». До этого она отмечала, что не видит себя в качестве актрисы, однако теперь относится к этой профессии не так категорично.

Ранее актриса Дарья Мельникова, сыгравшая спортивную Женю в «Папинах дочках» показала, как справляется с новорожденным ребенком. Она опубликовала фотографию в соцсетях с младенцем на руках.

Кино Актеры
11 июля 2024, 01:59
Гурцкая прокомментировала слухи об обстреле ее квартиры
РИА «Новости»
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Певица Диана Гурцкая опровергла появившуюся в СМИ информацию об обстреле ее квартиры. Об этом она написала в на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве не стреляют! <…> Никакого „обстрела“, как пишут в СМИ, не было», - подчеркнула она.

Также Гурцкая поблагодарила всех, кто волновался за ее здоровье, и заверила своих поклонников, что с ней все хорошо.

Ранее, по информации KP.ru , Гурцкая обратилась с заявлением полицию в связи с обстрелом окон ее квартиры в Ружейном переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили стрелка и выяснили, что «огонь» велся не прицельно и стрелявший не имел намерение нанести ущерб самой народной артистке России или ее имуществу.

При этом журналисты «Московского комсомольца» написали , что это не первый такой случай.

Полиция Москва

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