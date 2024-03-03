Умер актер Геннадий Киселев

«По-разному складываются актерские судьбы. Было время, когда Геннадий Петрович играл в театре центральные роли, но и когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, не сидел без дела. Светлая память Артисту», - написали в некрологе.

Киселев весь свой творческий путь посвятил Рязанскому драмтеатру, в который попал по распределению после окончания Саратовского театрального училища, причем с красным дипломом.

Он играл главные роли, но когда перестал часто появляться на сцене, то начал готовить чтецкие программы. Коллеги отметили, что Киселев ярко и темпераментно читал стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, рязанских поэтов. Также он участвовал в различных конкурсах, причем весьма успешно.