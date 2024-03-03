«У меня получилось». Костомаров удивил поклонников очередным трюком

«Всем привет! Я на сноуборде, ура… Было непросто, но у меня получилось. Пусть и у вас все получится. Всем здоровья», - подписал спортсмен публикацию.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с обширной пневмонией, из-за развития некроза тканей врачи ампутировали ему кисти рук и голени. Частично Костомаров уже заменил их искусственными протезами.

В июле Костомаров покинул больницу и начал заниматься различными видами спорта. Он пробовал свои силы в теннисе с Кареном Хачановым , занимался боксом, а затем впервые после больницы появился на льду с прежней партнершей Татьяной Навкой.

Костомаров стал спортсменом года - 2023 в России согласно опросу ВЦИОМ, но с этим не согласился комментатор Дмитрий Губерниев.