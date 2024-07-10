10 июля 2024, 17:55

«Тоже на всех на них наложил». Газманов отреагировал на санкции Запада

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Певец Олег Газманов отреагировал на западные санкции. Его слова передал Telegram-канал «RT на русском».

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. На меня мало того, что Евросоюз наложил, на меня наложила даже Новая Зеландия, Канада наложила, Австралия наложила. Ну я тоже на всех на них наложил в принципе».

Артист также посетовал, что из-за санкций не может приехать в свою квартиру в Юрмале.

«Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», - добавил он.

Газманов уточнил, что также YouTube заблокировал его канал, на котором десятилетиями хранились клипы музыканта.

Ранее актер Максим Виторган обвинил Газманова в плагиате. Таким мнением он поделился после публикации в Сети исполнения певцом песни «Русский мир».

Санкции Запад Шоу-бизнес Олег Газманов
10 июля 2024, 18:42
«Аккуратно с ножом». Муцениеце пошутила при дочери про лишение родительских прав
Global Look Press
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Актриса Агата Муцениеце не скрывает от детей свои непростые отношения с их отцом Павлом Прилучным. В шоу «Честные будни» на своем YouTube-канале она при сыне и дочке обсуждает лишение родительских прав.

На кадрах дочь актрисы резала банан. Муцениеце попросила ее быть осторожнее.

«Аккуратно с ножом, а то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», - предупредила мать.

Дочь заверила актрису, что все под контролем.

«Я аккуратна как никто!» - заявила она.

В августе Муцениеце будет судиться с экс-супругом, который хочет забрать к себе их общих детей. Сыну и дочери придется выбирать, с кем из родителей они останутся. По одной из версий, актер принял такое решение, чтобы не платить алименты.

Дети Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце
10 июля 2024, 17:34
«Бесконечные ноги». Дочь Орбакайте поразила фанатов своей внешностью
Global Look Press
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Певица Кристина Орбакайте поделилась семейными фотографиями с отдыха в Мачу-Пикчу в социальной сети Instagram*. Поклонники обратили внимание на модельную внешность дочери артистки.

На кадрах запечатлены Орбакайте ее супруг Михаил Земцов и их общая дочь. Вместе Они позируют на фоне древнего города. На девочке надеты обтягивающие черные лосины, которые подчеркивают ее и без того стройную фигуру.

Некоторые поклонники отметили чрезмерную худобу ребенка.

«Что у девочки с ногами?», - задались вопросом подписчики.

Другие фанаты наоборот восхитились внешностью дочери певицы.

«Просто нереальные бесконечные ноги», «Ну и ножки модельные, есть в кого», «Какая красивая дочь у вас», - отметили пользователи.

Недавно Орбакайте неудачно выступила в Израиле. На ее концерт пришло немного людей. Артистке не удалось заманить слушателей даже песнями певицы Аллы Пугачевой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Модели Дети Шоу-бизнес Кристина Орбакайте
10 июля 2024, 16:20
«Сереге было мало всего». Экс-участник «Руки вверх!» Потехин обвинил Жукова в краже денег
Global Look Press
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Бывший участник группы «Руки вверх!», клавишник Алексей Потехин после долгих лет молчания решил публично рассказать о причинах распада коллектива. Он обвинил в этом основателя популярного дуэта Сергея Жукова, сообщили журналисты 5tv.

Потехин написал книгу, в которой подробно изложил историю разрыва с коллегой.

Музыкант заявил, что Жуков на протяжении всего времени незаконно выводил деньги из общего бюджета коллектива, чтобы тратить их на собственный бизнес.

Потехин пояснил, что певец делал все, чтобы стать единственным лидером в группе и запрещал ему заниматься творчеством.

«Сереге было мало всего. Он хотел это делать сам, чтобы он был сам по себе исполнитель, сам по себе певец и сам по себе бог», - подчеркнул клавишник.

По данным издания, Жуков опроверг обвинения Потехина. Он объяснил, что у них были одинаковые гонорары, но расходы разные. Потехин жил одним днем, а Жуков вкладывал зарплату в бизнес.

Потехин сейчас выступает с группой «Поднимаем руки вверх». Однако гонорар коллектива в восемь раз меньше, чем у Жукова.

Скандалы Шоу-бизнес Сергей Жуков
10 июля 2024, 15:46
«Таких историй миллионы». Боня поддержала переживающую развод Алсу
Global Look Press
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Телеведущая и блогер Виктория Боня публично поддержала певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым. В беседе с журналистами Voice экс-участница «Дома-2» пожелала артистке справиться с расставанием.

«Я хочу пожелать Алсу справиться с этой историей, с тяжелой историей, понятное дело. Видно, что она переживает», - сказала Боня.

Она порекомендовала артистке осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо. По словам Бони, страдания Алсу может облегчить понимание того, что ее история не уникальна.

«Вселенная всегда дает тебе только самое лучшее. Сейчас Алсу должна понимать, что она не одна в этой истории, таких историй миллионы, сотни тысяч. Это пройдет в какой-то момент», - заверила экс-участница телестройки.

Она также пожелала все женщинам, оказавшимся в похожей ситуации, держаться и быть рядом с близкими людьми.

Тем временем сердце Алсу уже занято. По словам людей из окружения певицы, артистка встретила новую любовь.

Алсу Отношения Громкие разводы Виктория Боня

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