«Ее концерт в Москве был, скорее всего, последним. Алла Пугачева сегодня, когда сказала, что „нормальные люди“ не приезжают в Россию, подставила свою дочь. Она дала понять, что Кристина приезжает из корыстных целей - деньги получить и сразу свалить. Она такая же алчная, как ее мать», - сказал он.

Дворцов предположил, что Орбакайте скоро вместо концертов будет заниматься своей семьей в Соединенных Штатах. Либо выступать на корпоративах в Америке.

«А через 15 лет о ней явно никто не вспомнит», - отметил он.

Продюсер также заявил о лицемерии певицы, которая не подсказала матери, чтобы та следила за своими высказываниями.

Накануне Орбакайте отказалась общаться с прессой, сбежав после своего концерта в московском баре Petter через черный ход. Более того, во время выступления артистку подвел микрофон.