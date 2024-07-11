Сына Николаса Кейджа арестовали по подозрению в избиении матери

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По данным издания, Уэстона задержали за нападение на свою мать Кристину Фултон. Предположительно, он набросился с кулаками на женщину, будучи психически нездоровым.

Авторы статьи уточнили, что во время конфликта сын артиста применил огнестрельное оружие, которое он носил с собой.

Позже Кейджа-младшего освободили под залог в 150 тысяч долларов. Деньги мог внести его отец.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», - заявил источник The Sun.

Уэстона Кейджа и раньше уличали в насилии над матерью, добавили журналисты.

На днях актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил пьяный любовник его жены Полины. Артист намерен лишить супругу родительских прав.