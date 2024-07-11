11 июля 2024, 17:30

Сына Николаса Кейджа арестовали по подозрению в избиении матери

Global Look Press
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В Лос-Анджелесе правоохранители арестовали сына актера Николаса Кейджа Уэстона. Об этом сообщили журналисты The Sun.

По данным издания, Уэстона задержали за нападение на свою мать Кристину Фултон. Предположительно, он набросился с кулаками на женщину, будучи психически нездоровым.

Авторы статьи уточнили, что во время конфликта сын артиста применил огнестрельное оружие, которое он носил с собой.

Позже Кейджа-младшего освободили под залог в 150 тысяч долларов. Деньги мог внести его отец.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», - заявил источник The Sun.

Уэстона Кейджа и раньше уличали в насилии над матерью, добавили журналисты.

На днях актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил пьяный любовник его жены Полины. Артист намерен лишить супругу родительских прав.

Голливуд Аресты Избиения Актеры
11 июля 2024, 16:46
Викторию Боню заподозрили в романе с Маратом Сафиным
Global Look Press
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Телеведущая Виктория Боня заинтриговала поклонников фотографиями в объятиях незнакомца. Подписчики начали гадать в комментариях под постом звезды в социальной сети Instagram*, кто скрывается на снимке.

На снимке одетая в толстовку и джинсы Боня обнимает молодого человека. Его лицо скрыто от камеры кепкой. Одной из самых популярной версий того, кто скрывается на фото, стал звезда тенниса Марат Сафин.

«Марат Сафин», «Вот тоже так подумала», «У Марата нет волосатости на руках», Ну точно не Ян Абрамов хотя бы!» - написали поклонники.

Также под подозрение попал бывший возлюбленный Бони Руслан Гасанов. Более того, звезда двусмысленно подписала фотографию фразой «Каждый имеет право на…» Ранее телеведущая публично поддержала певицу Алсу , которая переживает развод. Она порекомендовала артистке осознать, что все происходящее в жизни делается только во благо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Виктория Боня Шоу-бизнес
11 июля 2024, 15:53
«Олигархи обеспечивали ей заработок». Биограф Пугачевой раскрыл настоящую сущность певицы
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева после 1992 года, когда в стране построили капитализм, променяла народ на олигархов. С тех времен она совсем «другой человек», заявил журналистам NEWS.ru писатель и биограф звезд советской и российской эстрады Федор Раззаков.

«„Вторая“ Пугачева принадлежит к так называемой элите, богатым людям. Олигархи обеспечивали ей основной заработок. Простой народ, который ходил на концерты, - это капля в море по сравнению с ее былыми миллионными доходами на корпоративах», - пояснил он.

Раззаков отметил, что в памяти народа Пугачева осталась советской артисткой благодаря ее былым заслугам.

Биограф подчеркнул, что в 1990-е она призывала людей голосовать за Бориса Ельцина, а в 2012 году стала доверенным лицом миллиардера Михаила Прохорова.

«Однако русский народ Пугачеву - видимо, по инерции - любил», - предположил писатель.

Раззаков добавил, что СВО показала истинное лицо Пугачевой. Она осознает свои действия, и идет туда, где ей больше платят.

Ранее Пугачеву заметили на прогулке с сыном в Юрмале. Поклонники назвали ее «Байденом в юбке» из-за сутулости и тяжелой походки.

Концерты Алла Пугачева Деньги Шоу-бизнес
11 июля 2024, 14:33
Звезда нулевых стал женщиной и начал бомжевать на Брайтон-Бич
Global Look Press
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Певец Оскар (Шамиль Макландуев), прославившийся в нулевые, страдает психическим заболеванием. Он позиционирует себя как женщина и бродяжничает на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист называет себя певицей Джеммой и пытается построить новую карьеру.

Сестра Оскара рассказала журналистам, что 45-летний родственник последнее время бродяжничает и проводит досуг в местных забегаловках. Несмотря на то что семья оплачивает ему жилье, певец предпочитает жить на улице. Поклонники также предлагают ему помощь, но Оскар забирает только деньги и уходит.

Родственница Шамиля уточнила, что он проходит лечение в психиатрической клинике. При этом с артистом сложно поддерживать связь, так как ему везде мерещится слежка. Оскар живет без документов и восстанавливать их не собирается.

По данным Telegram-канала Mash , Шамиль четыре года выступал в образе певицы в кабаках и барах под псевдонимом Scarlett la Queen. По ночам ему приходилось бомжевать и просить у прохожих сигареты на Брайтон-Бич, так как за свое творчество он получал мало денег.

Артист стал популярным в нулевые годы благодаря своим хитам «Мажь вазелином» и «Между мной и тобой». В 2001 году он получил «Золотой граммофон».

Судьба еще одной звезды 1990-х годов - профессора Лебединского - сложилась похожим образом. Артист живет в нищете в Соединенных Штатах и попрошайничает.

Нью-Йорк Концерты Шоу-бизнес
11 июля 2024, 14:24
Известного блогера обязали выплатить 400 тысяч рублей из-за песни про Путина
РИА «Новости»
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Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторского права на песню «Владимир Путин молодец!». Об этом сообщили в Telegram-канале инстанции.

Иск подал автор песни Олег Лихачев. Он потребовал взыскать с блогера 400 тысяч рублей за нарушение его исключительного права на музыкальное произведение.

«В 2020 году Милохин Д. В. на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию „Владимир Путин молодец!“. Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав», - уточнили в суде.

Исковые требования удовлетворили. Блогера также обязали прекратить использовать данную песню без получения на это разрешения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что задолжавший ФНС блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. Налоговая обратилась с иском в суд, а некоторые его компаний закрыли за долги перед государством.

Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторского права на песню «Владимир Путин молодец!».

Об этом сообщили в Telegram-канале инстанции.

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