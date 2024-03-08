«Станет меньше звезд». Киркоров спрогнозировал будущее шоу-бизнеса в России

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», - произнес Киркоров со сцены.

В новом проекте артист сыграл самого себя. Он читал стихи Александра Пушкина под мотив своих песен, а также с иронией рассказывал о случаях из своей жизни.

Затем Киркоров пожелал остаться на сцене в одиночестве. Достав бутерброд, он признался, что сильно проголодался. После этого съемки продолжились.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Госдуму с инициативой оштрафовать некоторых артистов , включая Филиппа Киркорова, на пять миллионов рублей за то, что они используют фонограмму. Активист потребовал установить правила, которые обяжут организаторов писать на афишах и билетах, что артист выступает не вживую.