Стал известен баснословный гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках»

Выступление артиста должно было состояться 16 сентября 2023 года. Шнурову даже выплатили вперед половину гонорара. Из-за него и началась тяжба: рокер отказался возвращать деньги за отменившийся концерт.

Именно это позволило узнать конкретную сумму гонорара, запрошенного Шнуровым - более миллиона долларов. Обычно шоумены тщательно скрывают такие данные.

При этом одна сторона требует возврата аванса за отмененное мероприятие, а другая - выплаты второй части гонорара в качестве компенсации за упущенную выгоду. Сумма претензий достигает 90 миллионов рублей.

В декабре группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия.