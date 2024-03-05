Собчак захотела отдохнуть от журналистики
Телеведущая Ксения Собчак хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере. Об этом она рассказала в историях своего Telegram-канала.
Такое заявление Собчак сделала в ответ на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, не планирует ли она уйти в годичный отпуск, чтобы отдохнуть от журналистики.
Тем не менее, Собчак подчеркнула, что в ее профессии невозможно позволить себе длительный перерыв. Она уточнила, что возвращение после такого отпуска будет затруднительным.
«Отдыхать будем на пенсии», - подытожила журналистка.
Ранее Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез. Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.