Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой
Журналистка Ксения Собчак призналась, что не смогла удержаться от слез при прослушивании новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*, который опубликовал трек в своем Instagram**-аккаунте.
«Прекрасная песня. Слезы на глазах», - написала Собчак.
Новая композиция Пугачевой появилась в Сети в воскресенье, 3 марта. Песня разделила пользователей на два лагеря. Одни комментаторы восхищенно написали, что исполнение вызвало у них «мурашки по коже», а другие назвали трек «бредом».
До этого Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, а также поблагодарила поклонников за выход своего нового музыкального сборника «Постскриптум».
Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания Галкина* о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине. Если подтвердится, что они дискредитируют ВС РФ, то комик по новому закону может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь.
*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
* *Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.