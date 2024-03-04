Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», - написала Собчак.

Новая композиция Пугачевой появилась в Сети в воскресенье, 3 марта. Песня разделила пользователей на два лагеря. Одни комментаторы восхищенно написали, что исполнение вызвало у них «мурашки по коже», а другие назвали трек «бредом».

До этого Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, а также поблагодарила поклонников за выход своего нового музыкального сборника «Постскриптум».

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания Галкина* о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине. Если подтвердится, что они дискредитируют ВС РФ, то комик по новому закону может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

* *Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.