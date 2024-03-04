04 марта 2024, 00:48

Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой

РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак призналась, что не смогла удержаться от слез при прослушивании новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*, который опубликовал трек в своем Instagram**-аккаунте.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», - написала Собчак.

Новая композиция Пугачевой появилась в Сети в воскресенье, 3 марта. Песня разделила пользователей на два лагеря. Одни комментаторы восхищенно написали, что исполнение вызвало у них «мурашки по коже», а другие назвали трек «бредом».

До этого Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, а также поблагодарила поклонников за выход своего нового музыкального сборника «Постскриптум».

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания Галкина* о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине. Если подтвердится, что они дискредитируют ВС РФ, то комик по новому закону может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

* *Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Ксения Собчак Песни Музыка Алла Пугачева
03 марта 2024, 23:46
Дочь Началовой рассказала, почему ее мать не согласилась на ампутацию
РИА «Новости»
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Певица Юлия Началова не согласилась на ампутацию, хотя эта операция могла бы спасти ей жизни. Все из-за того, что она всегда стремилась к идеальной внешности. Об этом рассказала дочь артистки Вера Алдонина. Ее слова привел Пятый канал.

Алдонина призналась, что внешность была очень важна для ее матери, поэтому она ни за что бы не согласилась на ампутацию ноги. Кроме того, у певицы были проблемы с самооценкой.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», - объяснила дочь исполнительницы.

Ранее отец певицы композитор Виктор Началов признался, что винит себя в смерти дочери. Он жалеет, что не смог вовремя настоять на госпитализации Юлии Началовой и удалении стопы.

Юлий Началова ушла из жизни пять лет назад - в марте 2019 года. Ей было 38 лет. Певицу госпитализировали с осложнением нескольких заболеваний, в том числе, подагры. На фоне ослабленного иммунитета у нее развилась гангрена из-за раны на ноге. Но от ампутации Началова отказалась.

Юлия Началова
03 марта 2024, 23:19
Орбакайте упала во время выступления в Петербурге
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте упала на глазах у зрителей на концерте в Санкт-Петербурге. Видео появилось в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Концерт Орбакайте проходил в БКЗ «Октябрьский». Ближе к концу одного из выступлений артистка спустилась в зал в платье-балахоне из страз, а когда поднялась обратно на сцену, запуталась в наряде и упала.

К этому моменту песня уже заканчивалась. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней. Орбакайте дождалась танцоров, которые подняли ее.

«Снимайте платье», - сказала иронично она.

За кулисами певица надела другое платье и продолжила концертную программу, периодически шутя о своем падении.

Ранее стало известно, что петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт Кристины Орбакайте. В начале февраля ее концерт отменили во Владивостоке.

Санкт-Петербург Концерты Песни Видео
03 марта 2024, 23:07
Звезда сериала «Парни» Пол Уд умер после операции на мозге
Freepik
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Канадский актер и спортивный комментатор Пол Уд, известный по сериалу «Парни», умер после операции на мозге. Ему было 69 лет. Об этом сообщила газета 24heures.ca.

По данным издания, Пол Уд несколько лет боролся с раком мозга. Во время болезни он продолжал работать и писать сценарии. Неделю назад врачи удалили актеру опухоль.

«К сожалению, его сердце внезапно остановилось в результате осложнений. Опухоль прервала его жизненный путь», - сообщила сестра актера Иоганна.

Сериал «Парни» был одним из самых успешных канадских телепроектов. Он выходил с 1997 по 2007 год и рассказывал о жизни мужчин, увлеченных хоккеем. Уд сыграл в сериале вратаря Фернана. Кроме того, он был известен в качестве спортивного комментатора и аналитика хоккейных матчей.

Сериалы Болезни Канада Хоккей Врачи Мужчины Актеры
03 марта 2024, 21:59
Полиция задержала Пророка Санбоя во время концерта в Петербурге
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Полицейские сорвали концерт исполнителя Пророка Санбоя (настоящее имя Геннадий Чернецов) в Санкт-Петербурге. Блогера увели со сцены на глазах у посетителей клуба, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 55-летний музыкант выступал в клубе Action Club. Правоохранители остановили концерт и попросили Санбоя вместе с вещами пройти в служебную машину. Причины задержания блогера не сообщались.

Неделю назад в Нижнем Новгороде силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков остановили выступление рок-группы Distemper.

Они проверили у музыкантов документы и уехали, никого не задержав.

В январе сотрудники правоохранительных органов неожиданно явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. До этого в клубе давала концерт группа «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли выступал в одном носке, надетом на половой орган.

Санкт-Петербург Концерты Полиция

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