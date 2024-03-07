Собчак похвасталась новой сумкой за 631 тысячу рублей

Процедуру презентации вещей Собчак назвала анпакингом.

«В этот раз доставка из моего любимого The Row - сумка Margaux Salpa, с которой вообще не планирую расставаться, и пальто мечты», - подписала публикацию Собчак.

Сумка люксового бренда на официальном сайте продавца стоит 631 тысячу рублей, однако в продаже ее в настоящее время нет.

Предмет верхней одежды оказался той же фирмы, что и наплечный аксессуар. Брючный костюм - от Loewe.

Ранее Собчак рассказала, что хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере. Такое заявление Собчак сделала в ответ на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, не планирует ли она уйти в годичный отпуск, чтобы отдохнуть от журналистики.

Российская ведущая Ксения Собчак показала подписчикам новые покупки - сумку, пальто и шерстяной костюм. Видео журналистка выложила в своем Telegram-канале.