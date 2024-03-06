06 марта 2024, 13:07

Shaman выступил на фестивале молодежи в Сочи

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

«Сегодня в Сочи на Wake Up перед молодежью со всего мира выступает Shaman! Видеть слезы у ребят, которые наверняка слышат эту песню впервые, безумно ценно», - отметили в публикации.

Журналисты показали фрагмент с выступления артиста. На сцене перед молодежью он исполнил свой хит «Встанем».

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Ярослава Дронова достойным российским артистом, который может исполнить гимн страны.

В феврале Shaman вместе со своим коллегой - народным артистом Олегом Газмановым выступил перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятия приурочили ко Дню защитника Отечества.

Молодежь Сочи Песни Фестивали Shaman
06 марта 2024, 11:25
«Не было денег, негде было жить». Михайлов — о расставании с беременной сестрой Валерии
Читайте нас в: Google Новости
Певец Стас Михайлов стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром» у репера Василия Вакуленко, известного как Баста. Артист ответил на обвинения, что бросил беременную бэк-вокалистку Наталью Зотову — двоюродную сестру певицы Валерии.

Певец Стас Михайлов стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром» у репера Василия Вакуленко, известного как Баста. Артист ответил на обвинения, что бросил беременную бэк-вокалистку Наталью Зотову - двоюродную сестру певицы Валерии.

«Никто ее не бросал, а судьба у человека может быть разной. Когда люди понимают, что не могут жить вместе, то они разумно расходятся. Мы были в том состоянии, что вряд ли я был нужен. У меня не было денег, негде было жить», - сказал Михайлов.

Он добавил, что не готов обсуждать причины расставания, так как это касается только двоих людей. При этом отметил, что у Натальи все хорошо, она счастлива.

Артист пояснил, что с Натальей их связывает общая дочь Дарья. Она стала единственным музыкальным ребенком в семье Михайлова.

«Посмотрим, как она дальше будет. И я ей купил квартиру», - поделился певец.

Михайлов также вспомнил, как подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Конфликт между ними разгорелся из-за шутки, связанной с рифмой к имени Стас.

Стас Михайлов
06 марта 2024, 10:44
Орбакайте не выступит в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Выступление  Кристины Орбакайте в Государственном Кремлевском дворце не состоится. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на  пресс-секретаря площадки Константина Ярошевского.

Концерт с участием российских исполнителей и музыкальных коллективов проведут в честь 8 марта. В программе предстоящего мероприятия будут участвовать только те исполнители, которых заранее обозначили в афише, уточнил Ярошевский. При этом Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров в этот перечень не войдут.

«Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже» , - сказал Ярошевский.

Сейчас в афише мероприятия заявлены такие артисты, как Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина и другие.

Отмена выступления - не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться дочери Аллы Пугачевой. На концерте в Петербурге она запуталась в наряде и упала. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней.

Кремль Концерты
06 марта 2024, 10:38
Лазарев начал работать на износ после отъезда звезд из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Сергей Лазарев оказался в выигрышном положении после отъезда из России многих звезд. У артиста почти вдвое увеличилось количество концертов, сообщил «Утро.ру» продюсер Павел Рудченко.

«Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты», - уточнил он.

Рудченко отметил, что Лазарев сейчас работает на износ. В каждом городе, куда артист приезжает с концертом, его встречают полные залы поклонников.

Продюсер добавил, что сейчас у всех оставшихся в России звезд выступления проходят с аншлагом. Сбежавшие представители шоу-бизнеса освободили им место, и теперь артисты работают в полную силу.

Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на рост спроса на отечественных звезд, стало отсутствие гастролей украинских знаменитостей.

Ранее Лазарев нашел пенсионерке из Сыктывкара квартиру и пообещал прописать ее. Также певец планирует подобрать для «диско-бабушки» соцработника.

Концерты Музыка Сергей Лазарев
06 марта 2024, 04:51
«Забирали из роддома». Жена Газманова заявила о пополнении в семействе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жена певца Олега Газманова Марина заявила о пополнении в семействе. Ее слова передала «Газета.ru».

«А 29 февраля в нашей семье появился малыш, мы его очень ждали, забирали из роддома! <…>. У кого родился ребенок? У моего крестника и внука моей мамы. Ура. Семья стала больше», - заявила она.

Женщина пожелала счастья новорожденному и отметила, что ее бабушка наконец-то дождалась правнука. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный». Также Газманова обратила внимание на особенный день рождения ребенка - 29 февраля. Такая дата возможна только раз в четыре года. По словам жены певца, в этот день рождались гении.

Ранее шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал отцом. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой видна рука младенца и его рука. Также на пальце у блогера было обручальное кольцо.

Дети Женщины

Новости по теме