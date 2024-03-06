Shaman выступил на фестивале молодежи в Сочи
Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».
Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».
«Сегодня в Сочи на Wake Up перед молодежью со всего мира выступает Shaman! Видеть слезы у ребят, которые наверняка слышат эту песню впервые, безумно ценно», - отметили в публикации.
Журналисты показали фрагмент с выступления артиста. На сцене перед молодежью он исполнил свой хит «Встанем».
Продюсер Иосиф Пригожин назвал Ярослава Дронова достойным российским артистом, который может исполнить гимн страны.
В феврале Shaman вместе со своим коллегой - народным артистом Олегом Газмановым выступил перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятия приурочили ко Дню защитника Отечества.