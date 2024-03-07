07 марта 2024, 14:33

Shaman снял клип в тульском детдоме

РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, снял клип на песню «Мама» в детском доме в Тульской области. Об этом он рассказал поклонникам в Telegram-канале.

По словам исполнителя, песню на слова Натальи Касимцевой подарил ему на день рождения Максим Фадеев.

«Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас», - рассказал певец.

Для создания клипа он отправился в детский дом в Тульской области и провел целый день в компании воспитанников.

«Мы общались, рисовали, играли и, конечно, пели», - сообщил артист.

Он отметил, что дети скоро выступят на одном из трех его праздничных выступлений в «Крокус Сити Холле» в Москве, где артист представит специальную программу «Ты моя». Они состоятся 9, 10 и 11 марта.

Клип на песню «Мама» опубликовали на YouTube.

Ранее Shaman выразил благодарность женщинам-добровольцам на СВО. Артист назвал их прочной опорой всех мужчин.

Дети Песни YouTube Максим Фадеев Shaman
07 марта 2024, 13:56
Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров
Freepik
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Список актеров, которые существенно увеличили свои доходы в прошлом году, возглавил Адам Сэндлер с ежегодным зароботком в 73 миллиона долларов. Второй стала «Барби» Марго Робби с доходом в 59 миллионов, а замкнул тройку лидеров Том Круз с 45 миллионами. Рейтинг опубликовал Forbes.

По данным издания, большую часть прибыли Сэндлеру принесло почти десятидетние сотрудничество с Netflix. В 2023-м он приложил руку к таким вышедшим картинам как «Загадочное убийство», «И не подумай прийти на мою бат-мицву», «Родители в законе» и «Лео». Последний раз актер возглавлял рейтинг в 2002 году.

Следующими за тройкой в списке идут Райан Гослинг и Мэтт Дэймон зарабатывают по 43 миллиона доллара каждый. Дженнифер Энистон - 42 миллиона. Леонардо ДиКаприо и Джейсон Стэйтем немного отстают от нее, заработав 41 миллион.

Ранее IMDb назвал лучших актеров и актрис 2023 года.

Доходы Forbes Актеры
07 марта 2024, 13:24
«Такая же алчная, как ее мать». Продюсер Дворцов — о концертах Орбакайте в России
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте в ближайшее время может прекратить творческую деятельность в России. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем».

«Ее концерт в Москве был, скорее всего, последним. Алла Пугачева сегодня, когда сказала, что „нормальные люди“ не приезжают в Россию, подставила свою дочь. Она дала понять, что Кристина приезжает из корыстных целей - деньги получить и сразу свалить. Она такая же алчная, как ее мать», - сказал он.

Дворцов предположил, что Орбакайте скоро вместо концертов будет заниматься своей семьей в Соединенных Штатах. Либо выступать на корпоративах в Америке.

«А через 15 лет о ней явно никто не вспомнит», - отметил он.

Продюсер также заявил о лицемерии певицы, которая не подсказала матери, чтобы та следила за своими высказываниями.

Накануне Орбакайте отказалась общаться с прессой, сбежав после своего концерта в московском баре Petter через черный ход. Более того, во время выступления артистку подвел микрофон.

Концерты Музыка
07 марта 2024, 13:04
Клава Кока призналась, с чего начался ее путь в шоу-бизнесе
РИА «Новости»
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Клава Кока на протяжении многих лет держится в топе российской музыкальной индустрии. Однако ее карьера началась с детского хора в Екатеринбурге. Об этом звезда рассказала изданию «Аргументы и факты».

Певица рассказала, что ходила в хор с пятилетнего возраста до отъезда в Москву, что позволило ей набраться опыта и принять участие в концертных турах.

Сейчас коллектив, с которым выступала Кока, прошел в финал ведущего музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». В ходе отборочных соревнований джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии набрал максимальное количество очков от экспертного жюри.

О достижении хора в конкурсе певица узнала от своих родителей, которые поделились с ней этой новостью. Она выразила свою радость и гордость за коллектив, отметив, что до сих пор поддерживает теплые отношения с его руководителем, Мариной Юрьевной.

«Если честно, я была безумно счастлива, что девчонки прошли в финал», - рассказала певица.

Клава Кока подчеркнула, насколько важен был хор для ее карьеры и любви к музыке, и что участие в нем сформировало основы ее успеха как артистки. Она радостно ожидает финала конкурса, который пройдет 8 марта.

«Желаю участницам и моему любимому хору удачи в финале шоу „Ну-ка, все вместе! Хором!“ и покорения дальнейших новых вершин!» - сказала звезда.

Скоро Клава Кока выпустит последний трек. Окончательную дату его выхода звезда пока не сообщила.

Музыка Екатеринбург конкурсы Москва Шоу-бизнес
07 марта 2024, 12:23
Лолита выдвинула ультиматум из-за отмены концертов
РИА «Новости»
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Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.

Вернувшаяся из Болгарии артистка показала фанатам свои домашние фикусы, которые она нещадно подстригла секатором.

«Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», - написала звезда.

После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой она лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку. Правда, новая деятельность не так уже и нравится артистке.

Лолита несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке, но безуспешно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Концерты Работа Лолита Милявская

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