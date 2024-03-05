05 марта 2024, 11:10

Сергею Жукову запретили торговать семечками

РИА «Новости»
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Лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову не удалось зарегистрировать бренд «Венечкины семечки». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Жуков, который открыл множество заведений по всей стране, решил расширить бизнес. Он более года пытался оформить еще один торговый знак. На этот раз он выбрал для реализации подсолнечные семечки.

Однако артист не смог пройти экспертизу Роспатента, поклонники музыканта пока не смогут попробовать «Венечкины семечки».

Mash напомнил, что у Жукова уже заблокировали счета ресторана в Крыму и закрыли точку «Папа жарит мясо» из-за долгов по аренде, воде и электричеству, накопившихся в ковидные времена.

Ранее певец Жуков рассказал, как сотрудничал с бандитами в 90-е годы. В то время «Руки Вверх!» крышевали разные преступные группировки, которые под предлогом обеспечения безопасности музыкантов присваивали себе долю выручки с концертов.

Бизнес Продукты Рестораны
05 марта 2024, 05:28
Мартиросян высмеял вопросы Тодоренко на шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Комик Гарик Мартиросян подшутил над телеведущей Региной Тодоренко в эфире программы «Маска» на телеканале НТВ. В ней юморист принял участие в качестве судьи.

Все началось с того, что Мартиросян удивился оригинальным вопросам, которые ведущая задавала участникам проекта. Когда на сцене появилась Матрешка, Регина спросила у неизвестного гостя в костюме, была ли у него прабабушка и как его звали.

Вопрос Тодоренко рассмешил юмориста. Он заявил, что прабабушка есть у всех зрителей шоу.

«Если бы Регина работала в полиции, не было бы раскрыто ни одного преступления», - сказал Мартиросян.

Потом Региона спросила у Матрешки, выигрывала ли она когда-нибудь тысячу долларов. Тимур Родригез вступил в диалог и отметил, что такую награду выдают за конкурс «Как зовут вашу прабабушку».

Ранее на третьем выпуске пятого сезона музыкального проекта «Маска» угадали личность Мотылька. Под ней скрывалась актриса Настасья Самбурская.

Телевидение Регина Тодоренко конкурсы
05 марта 2024, 01:46
«Не похожа на себя». Поклонники Пугачевой не узнали звезду без парика
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева удивила своих поклонников необычным внешним видом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Артистка решила встретить наступление весны прогулкой на яхте. При этом она не стала надевать парик.

Ее фото с мероприятия, опубликованное в соцсетях, вызвало неоднозначную реакцию.

Один пользователь обратил внимание на счастливый и здоровый вид звезды. Другие заявили, что Примадонну подменили, что «она не настоящая», «не похожа на себя» и стала неузнаваемой.

Ранее сообщалось, что Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь праздника желтых цветов в Израиле. Примадонна много лет отмечает его в первое воскресенье весны.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны», - написала Пугачева в своих соцсетях.

Раньше королева эстрады отмечала этот день в своем загородном замке в деревне Грязи. По сообщениям СМИ, в этот день фанаты собирались у ворот ее имения, а Пугачева с балкона произносила фразу: «Весну разрешаю!»

Праздники Фанаты Женщины Алла Пугачева Красота
05 марта 2024, 00:36
Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и спровоцировал скандал
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров вернулся на сцену в Москве впервые после бойкота, спровоцированного «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артист выступил на концерте по случаю 8 Марта, сообщил mk.ru.

На мероприятии Киркоров представил свой новый образ и исполнил хит, а также пригласил певца Николая Баскова для совместного выступления. Однако после концерта снова возник скандал: журналисты надеялись на интервью со звездой, но Киркоров и его менеджер отказались от беседы.

Представители артиста потребовали освободить помещение за кулисами от сотрудников СМИ, чтобы те не мешали певцу пройти в гримерку и не задавали ему неудобных вопросов.

Ранее Киркоров отправился в Донбасс и выступил перед ранеными участниками СВО. Актер Иван Охлобыстин призвал не считать ДНР и ЛНР «прачечной» для героев «голой» вечеринки Ивлеевой.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты Москва
04 марта 2024, 18:59
Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения. Она попросила своих подписчиков в социальных сетях помочь выбрать дату ее свадьбы. На это обратил внимание портал Womanhit.

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», - написала звезда на личной странице.

Недавно ведущая поразила поклонников новостью о том, что ее сердце больше не свободно.

«Я люблю и любима», - поделилась она.

Позже артистка дала понять, что ее отношения вошли в новую фазу, намекнув на возможную свадьбу. Личность поклонника Бузовой пока остается загадкой.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. По словам певицы, она с головой погрузилась в работу и у нее нет времени на ненавистников.

Ольга Бузова Свадьбы Отношения

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