Сделано на высоком уровне. Пластический хирург оценил «новое» лицо Кадышевой
Певица Надежда Кадышева сделала пластику лица, заплатив за процедуры более миллиона рублей. Такое предположение в интервью сайту Passion сделал пластический хирург Вячеслав Балкизов.
По его мнению, артистке подтянули кожу лица и век.
«Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало», - подчеркнул он.
Хирург считает, что первая процедура может стоить до миллиона рублей, а блефаропластика - 250 тысяч рублей и и более. Специалист обратил внимание на хорошо очерченный овал лица пациентки и его четкие контуры. Он не исключил, что народная артистка России воспользовалась такими процедурами, как лифтинг, контурная пластика и филлеры.
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