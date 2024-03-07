07 марта 2024, 12:19

Пугачеву призвали лишить денег из России

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Певицу Аллу Пугачеву стоит признать иностранным агентом хотя бы для того, чтобы она перестала получать деньги из России. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать наконец иноагентом, чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», - произнес парламентарий.

Он предрек, что Пугачева скоро «приползет каяться», но будет слишком поздно. Журавлев отметил, что спецоперация «вынесла наружу предателей и лжецов, как пену», и это даже хорошо - страна «очистилась от паразитов», которые десятилетиями опустошали карманы ее жителей.

Депутат прокомментировал слова Аллы Пугачевой о том, что нормальные люди якобы не хотят возвращаться в Россию. По его мнению, они как раз находятся на родине в сложный для нее период.

Аналогичное мнение в беседе с «360» ранее выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Организация направила в генпрокуратуру обращение с призывом признать Пугачеву иноагентом.

Россия Алла Пугачева Деньги
07 марта 2024, 13:24
«Такая же алчная, как ее мать». Продюсер Дворцов — о концертах Орбакайте в России
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте в ближайшее время может прекратить творческую деятельность в России. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Абзацем».

«Ее концерт в Москве был, скорее всего, последним. Алла Пугачева сегодня, когда сказала, что „нормальные люди“ не приезжают в Россию, подставила свою дочь. Она дала понять, что Кристина приезжает из корыстных целей - деньги получить и сразу свалить. Она такая же алчная, как ее мать», - сказал он.

Дворцов предположил, что Орбакайте скоро вместо концертов будет заниматься своей семьей в Соединенных Штатах. Либо выступать на корпоративах в Америке.

«А через 15 лет о ней явно никто не вспомнит», - отметил он.

Продюсер также заявил о лицемерии певицы, которая не подсказала матери, чтобы та следила за своими высказываниями.

Накануне Орбакайте отказалась общаться с прессой, сбежав после своего концерта в московском баре Petter через черный ход. Более того, во время выступления артистку подвел микрофон.

Концерты Музыка
07 марта 2024, 13:04
Клава Кока призналась, с чего начался ее путь в шоу-бизнесе
РИА «Новости»
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Клава Кока на протяжении многих лет держится в топе российской музыкальной индустрии. Однако ее карьера началась с детского хора в Екатеринбурге. Об этом звезда рассказала изданию «Аргументы и факты».

Певица рассказала, что ходила в хор с пятилетнего возраста до отъезда в Москву, что позволило ей набраться опыта и принять участие в концертных турах.

Сейчас коллектив, с которым выступала Кока, прошел в финал ведущего музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». В ходе отборочных соревнований джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии набрал максимальное количество очков от экспертного жюри.

О достижении хора в конкурсе певица узнала от своих родителей, которые поделились с ней этой новостью. Она выразила свою радость и гордость за коллектив, отметив, что до сих пор поддерживает теплые отношения с его руководителем, Мариной Юрьевной.

«Если честно, я была безумно счастлива, что девчонки прошли в финал», - рассказала певица.

Клава Кока подчеркнула, насколько важен был хор для ее карьеры и любви к музыке, и что участие в нем сформировало основы ее успеха как артистки. Она радостно ожидает финала конкурса, который пройдет 8 марта.

«Желаю участницам и моему любимому хору удачи в финале шоу „Ну-ка, все вместе! Хором!“ и покорения дальнейших новых вершин!» - сказала звезда.

Скоро Клава Кока выпустит последний трек. Окончательную дату его выхода звезда пока не сообщила.

Музыка Екатеринбург конкурсы Москва Шоу-бизнес
07 марта 2024, 12:23
Лолита выдвинула ультиматум из-за отмены концертов
РИА «Новости»
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Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.

Вернувшаяся из Болгарии артистка показала фанатам свои домашние фикусы, которые она нещадно подстригла секатором.

«Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», - написала звезда.

После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой она лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку. Правда, новая деятельность не так уже и нравится артистке.

Лолита несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке, но безуспешно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Концерты Работа Лолита Милявская
07 марта 2024, 11:34
«Беременность была нелегкой». Актриса Галь Гадот сообщила о рождении дочки
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Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот родила четвертую дочку. О пополнении в семье она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились», - написала актриса.

Дочку решили назвать Ори, что в переводе с иврита означает «мой свет», пояснила актриса.

«Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек, папа у нас тоже крутой», - добавила звезда.

Гадот нечасто рассказывает поклонникам о личной жизни. О четвертой беременности появилась информация только в конце прошлого года, когда артистка участвовала в политической конференции.

Актриса состоит в браке с израильским предпринимателем Яроном Версано с 2009 года.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова также весной прошлого года впервые стала мамой. Она призналась, что после родов у нее появилась забывчивость.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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