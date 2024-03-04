Пугачева закатила вечеринку на яхте в честь наступления весны
Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь праздника желтых цветов, сообщило издание Starhit. Примадонна много лет отмечает его в первое воскресенье весны.
«Круто отгуляли первое воскресенье весны», - написала Пугачева в своих соцсетях.
Комментаторы под постом отметили, что на фоне играет украинская песня «Ой, на горi два дубки».
Раньше королева эстрады отмечала этот день в своем загородном замке в деревне Грязи. По сообщениям СМИ, в этот день фанаты собирались у ворот ее имения, а Пугачева с балкона произносила фразу: « Весну разрешаю !».
Уехав из России, возможности встречать весну с поклонниками она лишилась, но решила сохранить многолетнюю традицию.
Недавно Примадонна выпустила новый альбом впервые за 16 лет. Он вышел на стриминговых площадках 1 марта. В него вошло 20 треков, записанных во время юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году, а также несколько новых композиций.