Пригожин назвал Shaman’а достойным артистом для исполнения гимна России

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«Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и Shaman», - отметил Пригожин.

Продюсер также считает, что спеть гимн артисты могли бы дуэтом. К примеру, Дмитрий Билан - с Валерией или с Ларисой Долиной.

При этом продюсер пояснил, что им пока не поступало предложений спеть гимн на футбольном матче.

Ранее появилась информация об отказе певицы Полины Гагариной исполнять гимн страны на встрече сборных России и Сербии. Сама артистка назвала такие сведения слухами и враньем.