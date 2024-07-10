10 июля 2024, 19:20

«Позорище безголосое». Бузова разозлила слушателей фонограммой на концерте

Global Look Press
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Телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на собственном концерте, когда ей внезапно выключили фонограмму. Видео с настоящим голосом артистки разместил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах видно, как Бузова выступает на сцене. Она исполняет очередной свой хит, но внезапно публика слышит ее настоящий голос.

«Стоп! Стоп! Стоп!», - несколько раз произнесла артистка, пытаясь остановить выступление.

Бузова отругала ответственных за звук, но не растерялась и начала фотографироваться с поклонниками. При этом фанаты не расстроились, а еще громче начали скандировать имя кумира.

«Короче, фанеру не включили», - констатировал автор видео из зала.

Однако пользователи Сети менее лояльно отнеслись к певице. В комментариях под этим видео, они написали множество гневных высказываний про ее творчество.

«Позорище безголосое», «Как будто все удивились», «У кого-то были сомнения?» - подчеркнули они.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что убедился в отсутствии вокального таланта у Бузовой, когда та пыталась спеть хит The Show Must Go On под фонограмму Меркьюри. По его мнению, артистка не является вокалисткой.

Ольга Бузова Концерты Шоу-бизнес
10 июля 2024, 18:42
«Аккуратно с ножом». Муцениеце пошутила при дочери про лишение родительских прав
Global Look Press
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Актриса Агата Муцениеце не скрывает от детей свои непростые отношения с их отцом Павлом Прилучным. В шоу «Честные будни» на своем YouTube-канале она при сыне и дочке обсуждает лишение родительских прав.

На кадрах дочь актрисы резала банан. Муцениеце попросила ее быть осторожнее.

«Аккуратно с ножом, а то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», - предупредила мать.

Дочь заверила актрису, что все под контролем.

«Я аккуратна как никто!» - заявила она.

В августе Муцениеце будет судиться с экс-супругом, который хочет забрать к себе их общих детей. Сыну и дочери придется выбирать, с кем из родителей они останутся. По одной из версий, актер принял такое решение, чтобы не платить алименты.

Дети Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце
10 июля 2024, 17:55
«Тоже на всех на них наложил». Газманов отреагировал на санкции Запада
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Певец Олег Газманов отреагировал на западные санкции. Его слова передал Telegram-канал «RT на русском».

«Я кавалер практически всех санкций, которые можно наложить на артиста. На меня мало того, что Евросоюз наложил, на меня наложила даже Новая Зеландия, Канада наложила, Австралия наложила. Ну я тоже на всех на них наложил в принципе».

Артист также посетовал, что из-за санкций не может приехать в свою квартиру в Юрмале.

«Я не жалуюсь, пусть подавятся этой квартирой», - добавил он.

Газманов уточнил, что также YouTube заблокировал его канал, на котором десятилетиями хранились клипы музыканта.

Ранее актер Максим Виторган обвинил Газманова в плагиате. Таким мнением он поделился после публикации в Сети исполнения певцом песни «Русский мир».

Санкции Запад Шоу-бизнес Олег Газманов
10 июля 2024, 17:34
«Бесконечные ноги». Дочь Орбакайте поразила фанатов своей внешностью
Global Look Press
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Певица Кристина Орбакайте поделилась семейными фотографиями с отдыха в Мачу-Пикчу в социальной сети Instagram*. Поклонники обратили внимание на модельную внешность дочери артистки.

На кадрах запечатлены Орбакайте ее супруг Михаил Земцов и их общая дочь. Вместе Они позируют на фоне древнего города. На девочке надеты обтягивающие черные лосины, которые подчеркивают ее и без того стройную фигуру.

Некоторые поклонники отметили чрезмерную худобу ребенка.

«Что у девочки с ногами?», - задались вопросом подписчики.

Другие фанаты наоборот восхитились внешностью дочери певицы.

«Просто нереальные бесконечные ноги», «Ну и ножки модельные, есть в кого», «Какая красивая дочь у вас», - отметили пользователи.

Недавно Орбакайте неудачно выступила в Израиле. На ее концерт пришло немного людей. Артистке не удалось заманить слушателей даже песнями певицы Аллы Пугачевой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Модели Дети Шоу-бизнес Кристина Орбакайте
10 июля 2024, 16:20
«Сереге было мало всего». Экс-участник «Руки вверх!» Потехин обвинил Жукова в краже денег
Global Look Press
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Бывший участник группы «Руки вверх!», клавишник Алексей Потехин после долгих лет молчания решил публично рассказать о причинах распада коллектива. Он обвинил в этом основателя популярного дуэта Сергея Жукова, сообщили журналисты 5tv.

Потехин написал книгу, в которой подробно изложил историю разрыва с коллегой.

Музыкант заявил, что Жуков на протяжении всего времени незаконно выводил деньги из общего бюджета коллектива, чтобы тратить их на собственный бизнес.

Потехин пояснил, что певец делал все, чтобы стать единственным лидером в группе и запрещал ему заниматься творчеством.

«Сереге было мало всего. Он хотел это делать сам, чтобы он был сам по себе исполнитель, сам по себе певец и сам по себе бог», - подчеркнул клавишник.

По данным издания, Жуков опроверг обвинения Потехина. Он объяснил, что у них были одинаковые гонорары, но расходы разные. Потехин жил одним днем, а Жуков вкладывал зарплату в бизнес.

Потехин сейчас выступает с группой «Поднимаем руки вверх». Однако гонорар коллектива в восемь раз меньше, чем у Жукова.

Скандалы Шоу-бизнес Сергей Жуков

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