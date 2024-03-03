Полиция задержала Пророка Санбоя во время концерта в Петербурге

Читайте нас в:

По данным канала, 55-летний музыкант выступал в клубе Action Club. Правоохранители остановили концерт и попросили Санбоя вместе с вещами пройти в служебную машину. Причины задержания блогера не сообщались.

Неделю назад в Нижнем Новгороде силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков остановили выступление рок-группы Distemper.

Они проверили у музыкантов документы и уехали, никого не задержав.

В январе сотрудники правоохранительных органов неожиданно явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. До этого в клубе давала концерт группа «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли выступал в одном носке, надетом на половой орган.