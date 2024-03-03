03 марта 2024, 21:59

Полиция задержала Пророка Санбоя во время концерта в Петербурге

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Полицейские сорвали концерт исполнителя Пророка Санбоя (настоящее имя Геннадий Чернецов) в Санкт-Петербурге. Блогера увели со сцены на глазах у посетителей клуба, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 55-летний музыкант выступал в клубе Action Club. Правоохранители остановили концерт и попросили Санбоя вместе с вещами пройти в служебную машину. Причины задержания блогера не сообщались.

Неделю назад в Нижнем Новгороде силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков остановили выступление рок-группы Distemper.

Они проверили у музыкантов документы и уехали, никого не задержав.

В январе сотрудники правоохранительных органов неожиданно явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. До этого в клубе давала концерт группа «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли выступал в одном носке, надетом на половой орган.

Санкт-Петербург Концерты Полиция
03 марта 2024, 21:32
Умер актер Геннадий Киселев
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Актер Рязанского театра драмы и ветеран сцены Геннадий Киселев скончался на 73-м году жизни в субботу, 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«По-разному складываются актерские судьбы. Было время, когда Геннадий Петрович играл в театре центральные роли, но и когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, не сидел без дела. Светлая память Артисту», - написали в некрологе.

Киселев весь свой творческий путь посвятил Рязанскому драмтеатру, в который попал по распределению после окончания Саратовского театрального училища, причем с красным дипломом.

Он играл главные роли, но когда перестал часто появляться на сцене, то начал готовить чтецкие программы. Коллеги отметили, что Киселев ярко и темпераментно читал стихи Александра Пушкина, Сергея Есенина, рязанских поэтов. Также он участвовал в различных конкурсах, причем весьма успешно.

Смертность Актеры
03 марта 2024, 17:59
«У меня получилось». Костомаров удивил поклонников очередным трюком
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Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров прокатился на сноуборде. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет! Я на сноуборде, ура… Было непросто, но у меня получилось. Пусть и у вас все получится. Всем здоровья», - подписал спортсмен публикацию.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с обширной пневмонией, из-за развития некроза тканей врачи ампутировали ему кисти рук и голени. Частично Костомаров уже заменил их искусственными протезами.

В июле Костомаров покинул больницу и начал заниматься различными видами спорта. Он пробовал свои силы в теннисе с Кареном Хачановым , занимался боксом, а затем впервые после больницы появился на льду с прежней партнершей Татьяной Навкой.

Костомаров стал спортсменом года - 2023 в России согласно опросу ВЦИОМ, но с этим не согласился комментатор Дмитрий Губерниев.

Спортсмены Роман Костомаров
03 марта 2024, 17:48
Охлобыстин усомнился в раскаянии съездивших в Донбасс участников «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Поездка в Донбасс не место для наказания участников «голой» вечеринки и точно не прачечная для очищения от нехороших поступков. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил актер Иван Охлобыстин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Вопрос о нравственных ценностях задала девушка из Луганской Народной Республики. Она отметила, что участники «голой» вечеринки» поехали в Донбасс, чтобы не остаться без эфиров и концертов, а другие известные люди приезжают по зову сердца. Собеседница попросила актера дать оценку такому поведению.

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс - это не „прачечная“ и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России», - ответил Охлобыстин.

Одним из последних участников «голой» вечеринки, который отправился в Донбасс стал певец Филипп Киркоров. Он выступил перед ранеными участниками специальной военной операции в больнице Горловки, а также встретился с воспитанниками детского социального центра.

После возвращения артиста из поездки телеканал НТВ объявил о возвращении в эфир шоу «Маска» , где Киркоров занимал пост председателя жюри.

Поездка в Донбасс не место для наказания участников «голой» вечеринки и точно не прачечная для очищения от нехороших поступков. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил актер Иван Охлобыстин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Донбасс Россия Фестивали Актеры
03 марта 2024, 12:05
Семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве
РИА «Новости»
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Семилетняя дочь актера Константина Хабенского Александру попала в больницу в Москве, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, госпитализация связана с заболеванием легких.

Самочувствие ребенка ухудшилось вечером 2 марта, когда она была вместе с бабушкой в квартире в центре Москвы, уточнил собеседник Mash. Женщина вызвала скорую.

Медики после осмотра настояли на необходимости ехать в больницу. Сейчас дочь актера находится под наблюдением врачей.

Официального подтверждения этой информации нет.

Дети Больницы Актеры Москва

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