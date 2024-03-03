Полиция задержала Пророка Санбоя во время концерта в Петербурге
Полицейские сорвали концерт исполнителя Пророка Санбоя (настоящее имя Геннадий Чернецов) в Санкт-Петербурге. Блогера увели со сцены на глазах у посетителей клуба, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, 55-летний музыкант выступал в клубе Action Club. Правоохранители остановили концерт и попросили Санбоя вместе с вещами пройти в служебную машину. Причины задержания блогера не сообщались.
Неделю назад в Нижнем Новгороде силовики в масках и черной форме без опознавательных знаков остановили выступление рок-группы Distemper.
Они проверили у музыкантов документы и уехали, никого не задержав.
В январе сотрудники правоохранительных органов неожиданно явились в петербургский клуб MOD на фестиваль Stoned Heavy Comedown II. До этого в клубе давала концерт группа «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли выступал в одном носке, надетом на половой орган.