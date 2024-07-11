Певец Шарлот принес извинения патриарху Кириллу и всем верующим

«Приношу искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого никогда не повторится», - заявил певец.

Его адвокат отметил, что разместил ролик по просьбе музыканта.

«Я лично не одобряю распространенную в последнее время практику, когда кого-то заставляют просить прощение на камеру, так как это представляет собой разновидность психологического насилия. Но Эдуарда просить прощение никто не заставлял», - написал Лапузин.

По его словам, Шарлот давно хотел извиниться и неоднократно просил следователя разрешить записать видеообращение.

Адвокат добавил, что артисту присылают много стихотворений с религиозной тематикой. Сам певец после освобождения хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь.

Ранее Шарлот анонсировал гастрольный тур по России в своем блоге. Отец певца заявил, что сын не предупреждал его о концертах.