Оружейницу фильма «Ржавчина» признали виновной в непредумышленном убийстве

Певица Татьяна Буланова раскрыла подробности своей личной жизни с молодым супругом бизнесменом Валерием Рудневым, который младшее ее на 19 лет. О семейных отношениях артистка рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

«Разница в возрасте не имеет никакого значения. Мы еще раз это доказали. Валерий - замечательный. Он настоящий мужчина, очень заботливый, умный и сильный. Именно о таком супруге я мечтала еще в юности», - призналась вокалистка.

По словам исполнительницы, новый муж уважает ее сыновей от других браков. Дети тоже хорошо относятся к избраннику мамы. При этом звезда спокойно реагирует на комментарии поклонников, которые осуждают ее выбор. Она была готова к такому повороту и воспринимает критику как обратную сторону популярности.

Еще летом прошлого года Буланова вышла замуж в третий раз. Свадьба пары прошла в Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. На мероприятие позвали только небольшой круг близких и родных. Позже артистка намекнула, что хочет взять фамилию мужа.