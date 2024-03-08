Орбакайте вышла на связь после неудачного выступления в московском баре
На концерте певицы Кристины Орбакайте в московском ресторане из строя вышла техника. Артистка поделилась видео с едва ли не сорванным выступлением в своем Telegram-канале.
«Когда вырубился звук на концерте, поем с любимыми зрителями», - написала она.
Выступление прошло 6 марта в Москве в баре Petter. Поклонникам пришлось подождать звезду около 40 минут, так как она задержалась.
Концерт длился примерно час. Артистку пришли послушать около 70 человек , билеты стоили примерно 15 тысяч рублей.
По окончании выступления Орбакайте не захотела общаться с прессой и покинула заведение через черный ход, скрывая лицо под капюшоном.