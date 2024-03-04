04 марта 2024, 18:08

Орбакайте выиграла суд у сахалинского бизнесмена

РИА «Новости»
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Певице Кристине Орбакайте удалось отсудить пять тысяч рублей у предпринимателя из Южно-Сахалинска. Судебные разбирательства длились два года из-за сорвавшегося концерта артистки, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в 2022 году Орбакайте должна была выступить в Южно-Сахалинске. Предприниматель Николай Жданов взял в аренду зал за 321 тысячу рублей, но певица не появилась.

Организатор подал на нее в суд, так как деньги сгорели. В свою очередь, защита певицы утверждала, что бизнесмен сам отменил мероприятие.

В итоге суд решил только частично возместить Орбакайте затраты на адвокатов в размере пяти тысяч рублей. При этом артистка требовала 30 тысяч.

Ранее Орбакайте сообщила журналистам, что ее выступление в Москве состоится. Она уточнила, что не уезжала из России и планирует жить в своей стране.

Суд Концерты
04 марта 2024, 17:50
Пугачева закатила вечеринку на яхте в честь наступления весны
РИА «Новости»
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Алла Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь праздника желтых цветов, сообщило издание Starhit. Примадонна много лет отмечает его в первое воскресенье весны.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны», - написала Пугачева в своих соцсетях.

Комментаторы под постом отметили, что на фоне играет украинская песня «Ой, на горi два дубки».

Раньше королева эстрады отмечала этот день в своем загородном замке в деревне Грязи. По сообщениям СМИ, в этот день фанаты собирались у ворот ее имения, а Пугачева с балкона произносила фразу: « Весну разрешаю !».

Уехав из России, возможности встречать весну с поклонниками она лишилась, но решила сохранить многолетнюю традицию.

Недавно Примадонна выпустила новый альбом впервые за 16 лет. Он вышел на стриминговых площадках 1 марта. В него вошло 20 треков, записанных во время юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году, а также несколько новых композиций.

Праздники Алла Пугачева
04 марта 2024, 16:35
Гоген Солнцев впервые показал новорожденного ребенка
Global Look Press
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Шоумен Гоген Солнцев поделился с поклонниками фотографией новорожденного сына и попросил их помочь выбрать имя. Он разместил снимок в своем Telegram-канале.

Новость о пополнении в семье Солнцева поклонники встретили с недоверием, так как шоумен известен своей любовью к шуткам. Однако его тетя подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница добавила, что роды проходили в домашних условиях - в ванной.

Теперь Гоген выложил фотографию с новорожденным сыном и признался, что еще не определился с именем, призвав на помощь подписчиков.

«Мы сделаем все, чтобы этот парень стал самым счастливым! И имя - первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно принесло гармонию в его судьбу!» - написал 43-летний Гоген в личном блоге.

Тем временем общественность волнует вопрос о том, кто мог стать матерью ребенка. Солнцев пока не раскрывал эту информацию.

Известно, что он был женат на Екатерине Терешкович, которая старше его на 25 лет, но их брак исчерпал себя. Затем шоумен женился на ее дочери, Полине, однако и этот союз закончился разрывом.

Дети Семья
04 марта 2024, 15:42
Ходатайство Ефремова об условно-досрочное освобождении направили в суд
РИА «Новости»
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Руководство белгородской колонии провело заседание и согласовало ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Документы направили в Алексеевский суд Белгородской области, который примет окончательное решение о судьбе Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП. По информации издания, бумаги доставят в канцелярию до 6 марта. Рассмотрение ходатайства может занять до 20 дней.

Ефремов провел в тюрьме больше половины срока. Прошение об УДО он подал год назад, но тогда его просьбу не одобрили.

Авария, виновником которой был знаменитый актер, произошла 8 июня 2020 года. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречку на Садовом кольце и протаранил фургон. В результате ДТП погиб курьер интернет-магазина Михаил Захаров. Осужденный на 7,5 года артист раскаялся в преступлении и обратился к вдове мужчины с просьбой простить его.

Суд ДТП Тюрьмы УДО Актеры Михаил Ефремов
04 марта 2024, 15:05
Фотограф отсудил у Юлии Высоцкой 40 тысяч рублей за снимки еды
Global Look Press
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Телеведущую Юлию Высоцкую обязали выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование чужих фотографий на ее кулинарном сайте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, один из фотографов обнаружил свои работы на портале Высоцкой «Едим дома». Он был возмущен несанкционированным использованием своих снимков и их обрезкой, что, по его мнению, нарушало его права на интеллектуальную собственность.

Фотограф обратился к администрации сайта через компанию, занимающуюся правовой защитой авторских прав, с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки. Однако со стороны Высоцкой ответа не поступило.

Суд удовлетворил иск частично, обязав ведущую выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за использование фотографий без разрешения и удалить их с сайта Ранее «Яндексу» предъявили иск на 200 миллионов рублей за использование голоса Веры Брежневой в навигаторе. Певица известна своими заявлениями о поддержке ВСУ.

Еда Суд Телевидение

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