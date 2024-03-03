Орбакайте упала во время выступления в Петербурге

Концерт Орбакайте проходил в БКЗ «Октябрьский». Ближе к концу одного из выступлений артистка спустилась в зал в платье-балахоне из страз, а когда поднялась обратно на сцену, запуталась в наряде и упала.

К этому моменту песня уже заканчивалась. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней. Орбакайте дождалась танцоров, которые подняли ее.

«Снимайте платье», - сказала иронично она.

За кулисами певица надела другое платье и продолжила концертную программу, периодически шутя о своем падении.

Ранее стало известно, что петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт Кристины Орбакайте. В начале февраля ее концерт отменили во Владивостоке.