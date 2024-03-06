Орбакайте сбежала после концерта в Москве

По данным канала, начало концерта Орбакайте задержалось на 40 минут. Выступление длилось всего около часа. Хотя зал не был заполнен до отказа - на выступление собралось приблизительно 70 человек - пространство в небольшом заведении пришлось максимально использовать, сдвигая столы. Продать полностью все билеты организаторам не удалось. Однако собравшиеся отдали за них в среднем около 15 тысяч рублей.

Кроме того, во время концерта у певицы возникли проблемы с микрофоном. В завершение выступления Кристина исполнила песню своей матери Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» и выразила благодарность всем пришедшим за поддержку.

Ранее Орбакайте опровергла слухи об отмене своих выступлений в России и заявила, что живет в России. Она также заявила о планах выступить перед бойцами СВО.