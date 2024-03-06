06 марта 2024, 13:33

Орбакайте сбежала после концерта в Москве

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте сбежала от журналистов после своего концерта в московском баре Petter через черный ход, скрывшись под капюшоном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, начало концерта Орбакайте задержалось на 40 минут. Выступление длилось всего около часа. Хотя зал не был заполнен до отказа - на выступление собралось приблизительно 70 человек - пространство в небольшом заведении пришлось максимально использовать, сдвигая столы. Продать полностью все билеты организаторам не удалось. Однако собравшиеся отдали за них в среднем около 15 тысяч рублей.

Кроме того, во время концерта у певицы возникли проблемы с микрофоном. В завершение выступления Кристина исполнила песню своей матери Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» и выразила благодарность всем пришедшим за поддержку.

Ранее Орбакайте опровергла слухи об отмене своих выступлений в России и заявила, что живет в России. Она также заявила о планах выступить перед бойцами СВО.

Концерты Россия Музыка
06 марта 2024, 13:19
«Еще неделя и начну мычать». Кудрявцева пожаловалась на деградацию
РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева в феврале сломала колено на правой ноге и ей сделали операцию. Сейчас она восстанавливается на больничном. Звезда призналась в личном Telegram-канале, что за это время начала деградировать.

«На кровати разложены книги, можно посмотреть фильмы. Но! Я уже пару дней смотрю как люди жрут! Еще неделя на больничном и я начну мычать, прости Господи», - написала она.

Кудрявцева пояснила, что ее новым увлечением по стали просмотры по ночам видео, на которых люди едят.

Этот жанр называется «мукбанк». Он зародился в Корее почти 10 лет назад. Суть видеоблогинга заключается в поедании большого количества еды на камеру.

Ранее телеведущей диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости. Кудрявцева назвала происходящие с ней неприятности «каким-то сюром».

Телеведущая Лера Кудрявцева в феврале сломала колено на правой ноге и ей сделали операцию. Сейчас она восстанавливается на больничном. Звезда призналась в личном Telegram-канале , что за это время начала деградировать.

Еда Болезни Видео Лера Кудрявцева
06 марта 2024, 13:07
Shaman выступил на фестивале молодежи в Сочи
РИА «Новости»
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Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Российский певец Ярослав Дронов, известный по псевдониму Shaman, выступил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

«Сегодня в Сочи на Wake Up перед молодежью со всего мира выступает Shaman! Видеть слезы у ребят, которые наверняка слышат эту песню впервые, безумно ценно», - отметили в публикации.

Журналисты показали фрагмент с выступления артиста. На сцене перед молодежью он исполнил свой хит «Встанем».

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Ярослава Дронова достойным российским артистом, который может исполнить гимн страны.

В феврале Shaman вместе со своим коллегой - народным артистом Олегом Газмановым выступил перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Мероприятия приурочили ко Дню защитника Отечества.

Молодежь Сочи Песни Фестивали Shaman
06 марта 2024, 11:25
«Не было денег, негде было жить». Михайлов — о расставании с беременной сестрой Валерии
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Певец Стас Михайлов стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром» у репера Василия Вакуленко, известного как Баста. Артист ответил на обвинения, что бросил беременную бэк-вокалистку Наталью Зотову — двоюродную сестру певицы Валерии.

Певец Стас Михайлов стал гостем YouTube-шоу «Вопрос ребром» у репера Василия Вакуленко, известного как Баста. Артист ответил на обвинения, что бросил беременную бэк-вокалистку Наталью Зотову - двоюродную сестру певицы Валерии.

«Никто ее не бросал, а судьба у человека может быть разной. Когда люди понимают, что не могут жить вместе, то они разумно расходятся. Мы были в том состоянии, что вряд ли я был нужен. У меня не было денег, негде было жить», - сказал Михайлов.

Он добавил, что не готов обсуждать причины расставания, так как это касается только двоих людей. При этом отметил, что у Натальи все хорошо, она счастлива.

Артист пояснил, что с Натальей их связывает общая дочь Дарья. Она стала единственным музыкальным ребенком в семье Михайлова.

«Посмотрим, как она дальше будет. И я ей купил квартиру», - поделился певец.

Михайлов также вспомнил, как подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Конфликт между ними разгорелся из-за шутки, связанной с рифмой к имени Стас.

Стас Михайлов
06 марта 2024, 10:44
Орбакайте не выступит в Кремле
РИА «Новости»
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Выступление  Кристины Орбакайте в Государственном Кремлевском дворце не состоится. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на  пресс-секретаря площадки Константина Ярошевского.

Концерт с участием российских исполнителей и музыкальных коллективов проведут в честь 8 марта. В программе предстоящего мероприятия будут участвовать только те исполнители, которых заранее обозначили в афише, уточнил Ярошевский. При этом Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров в этот перечень не войдут.

«Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже» , - сказал Ярошевский.

Сейчас в афише мероприятия заявлены такие артисты, как Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина и другие.

Отмена выступления - не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться дочери Аллы Пугачевой. На концерте в Петербурге она запуталась в наряде и упала. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней.

Кремль Концерты

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