21 апреля 2024, 00:59

Орбакайте пригрозили штрафом на 5 миллионов за фонограмму

РИА «Новости»
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Певицу Кристину Орбакайте могут оштрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его слова привел телеканал «Муз-ТВ».

Он отметил, что в думском комитете поддержали его предложение по поводу наказания звезд, которые вводят публику в заблуждение. Речь идет об артистах, поющих под фонограмму на своих концертах, но не предупреждающих поклонников о записи вместо живого голоса.

Это коснулось Орбакайте, которую в соцсетях обвинили в обмане. По мнению слушателей, на одном из концертов в Санкт-Петербурге вокалистка просто открывала рот под музыку.

Бородин отметил, что это является нарушением прав потребителей. Люди платят деньги, чтобы не только посмотреть на кумира, но и услышать его живое пение.

В ГД поддержали его предложение по маркировке билетов специальной отметкой, если выступления будут исполнять под фонограмму.

«Если организаторы не соблюдают эти требования, получают штраф. При повторном нарушении - запрет деятельности. Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», - заявил он.

Как отметили журналисты телеканала, в случае выявления нарушений предложили штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

Ранее русскоязычные американцы негативно отреагировали на стоимость билетов на выступление Орбакайте в баре-ресторане Level в Нью-Йорке. Чтобы услышать пение артистки, посетителям надо было потратить от 350 до 450 долларов (от 32,4 до 41,6 тысячи рублей).

Штрафы Санкт-Петербург Госдума РФ Концерты Соцсети Музыка Деньги
20 апреля 2024, 23:23
Стало известно, что грозит рэперу Платине после задержания на концерте
РИА «Новости»
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Латышского рэпера Роберта Плаудиса, известного под псевдонимом Платина, депортируют из России в Латвию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы публикации отметили, что музыкант находится в Томском областном суде. Ему назначили штраф в размере четырех тысяч рублей. Из страны его вывезут через 10 дней, после вступления в законную силу приговора, до выдворения Платина пробудет в спецприемнике.

Как заявил адвокат музыканта, его подзащитный имеет право подать на апелляцию. В таком случае депортация затянется.

При этом у России с Латвии нет прямой связи. Сейчас правоохранители решают, как мужчину доставят на родину.

Ранее Плаудиса задержали прямо на его концерте в Томске. На артиста составили три административных дела - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, незаконную деятельность в России и нарушение порядка и пребывания в стране.

Задержания Суд Латвия Россия Мужчины Полиция
20 апреля 2024, 05:11
Ума Турман встретилась с актерами «Криминального чтива» в честь 30-летия фильма
РИА «Новости»
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Актриса Ума Турман вместе с коллегами по цеху Джоном Траволтой и Сэмюэлем Л. Джексоном встретились в честь 30-летия фильма «Криминальное чтиво» на фестивале классического кино TCM 2024 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание Boda.

Событие стало важным для артистов, которые получили мировую известность благодаря ролям в этом проекте.

Турман появилась в строгом наряде, состоящем из черной футболки, кардигана и широких штанов. К образу звезда добавила широкий серебряный пояс и сандалии на ремне. Также артистка предпочла нанести легкий макияж, который подчеркнул естественную красоту женщины.

Ранее стало известно, что Ума Турман сделала аборт в 15 лет. Она рассказала об этом журналистам, когда выступала против запрета абортов в Техасе. Звезда призналась, как случайно забеременела в молодом возрасте и решила избавиться от плода, чтобы продолжить актерскую карьеру.

Кино Женщины Фильмы Фестивали Актеры
20 апреля 2024, 02:33
Копию российского блогера Хасбика обнаружили в Индии
Pixabay
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Копию дагестанского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова обнаружили в Сети. Двойника зовут Декиа, он живет в Индии и тоже снимает видео для соцсетей. Об этом написал Telegram-канал «Тут Дагестан».

Видео с Декией в Сеть выкладывает его друг. Зрители заметили сходство между индийским и российским блогерами, ролики Декии начали набирать миллионы просмотров, утверждает канал.

По информации Telegram-канала, оригинальный Хасбик тоже посмотрел ролики со своим двойником и заявил, что хочет встретиться с Декией в живую. В соцсети Х Хасбик под видео с Декией оставил комментарий.

О личности российского блогера Хасбуллы «Хасбика» Магомедова известно мало. Предположительно, Хасбик родился в 2002 году, а его внешность - следствие неизлечимого заболевания. Его рост около метра, а вес - 20 килограммов.

Дагестан Индия Соцсети Видео Блогеры Хасбулла Магомедов (Хасбик)
20 апреля 2024, 00:44
На рэпера Платину, которого увели прямо с концерта, составили три административных дела
Freepik
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На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

После проверки правоохранители установили, что цель въезда Плаудиса не соответствует осуществляемой им деятельности в стране. Мужчина имеет латвийское гражданство.

Против него составили три административных протокола. Первый - за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, второй - незаконная деятельность в РФ и третий - нарушение порядка и пребывания в России.

Сейчас решают вопрос о привлечении Платины к ответственности по статье «Пропаганда наркотиков». В скором времени его доставят в суд для принятия решения по административным протоколам.

Ранее рэпера задержали во время его выступления в Томске. Telegram-канал Baza опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники СОБР прервали концерт и увели музыканта со сцены.

На рэп-исполнителя Платину (настоящее имя - Роберт Плаудис), которого силовики задержали прямо во время концерта в Томске, составили три административных дела. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Суд Концерты Россия Мужчины

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