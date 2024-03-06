06 марта 2024, 10:44

Орбакайте не выступит в Кремле

РИА «Новости»
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Выступление  Кристины Орбакайте в Государственном Кремлевском дворце не состоится. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на  пресс-секретаря площадки Константина Ярошевского.

Концерт с участием российских исполнителей и музыкальных коллективов проведут в честь 8 марта. В программе предстоящего мероприятия будут участвовать только те исполнители, которых заранее обозначили в афише, уточнил Ярошевский. При этом Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров в этот перечень не войдут.

«Орбакайте, Киркорова не будет. Меладзе тоже» , - сказал Ярошевский.

Сейчас в афише мероприятия заявлены такие артисты, как Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Олег Газманов, Люся Чеботина и другие.

Отмена выступления - не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться дочери Аллы Пугачевой. На концерте в Петербурге она запуталась в наряде и упала. Исполнительница не стала вставать со сцены, а просто легла на ней.

Кремль Концерты
06 марта 2024, 10:38
Лазарев начал работать на износ после отъезда звезд из России
РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев оказался в выигрышном положении после отъезда из России многих звезд. У артиста почти вдвое увеличилось количество концертов, сообщил «Утро.ру» продюсер Павел Рудченко.

«Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты», - уточнил он.

Рудченко отметил, что Лазарев сейчас работает на износ. В каждом городе, куда артист приезжает с концертом, его встречают полные залы поклонников.

Продюсер добавил, что сейчас у всех оставшихся в России звезд выступления проходят с аншлагом. Сбежавшие представители шоу-бизнеса освободили им место, и теперь артисты работают в полную силу.

Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на рост спроса на отечественных звезд, стало отсутствие гастролей украинских знаменитостей.

Ранее Лазарев нашел пенсионерке из Сыктывкара квартиру и пообещал прописать ее. Также певец планирует подобрать для «диско-бабушки» соцработника.

Концерты Музыка Сергей Лазарев
06 марта 2024, 04:51
«Забирали из роддома». Жена Газманова заявила о пополнении в семействе
РИА «Новости»
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Жена певца Олега Газманова Марина заявила о пополнении в семействе. Ее слова передала «Газета.ru».

«А 29 февраля в нашей семье появился малыш, мы его очень ждали, забирали из роддома! <…>. У кого родился ребенок? У моего крестника и внука моей мамы. Ура. Семья стала больше», - заявила она.

Женщина пожелала счастья новорожденному и отметила, что ее бабушка наконец-то дождалась правнука. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный». Также Газманова обратила внимание на особенный день рождения ребенка - 29 февраля. Такая дата возможна только раз в четыре года. По словам жены певца, в этот день рождались гении.

Ранее шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал отцом. Он опубликовал в соцсетях фотографию, на которой видна рука младенца и его рука. Также на пальце у блогера было обручальное кольцо.

Дети Женщины
05 марта 2024, 19:14
«Видео побило все рекорды». Бородина снялась в кружевном белье
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Ксения Бородина поучаствовала в пикантной фотосессии. Она снялась в откровенном кружевном боди и разместила снимки в своем Instagram*.

«Это видео побило все рекорды по комплиментам. Вы взорвали мне директ. Я редко, но метко себе такое позволяю», - отметила Бородина.

Она также призналась, что прилагает много усилий для поддержания внешнего вида. Ради фигуры она терпит все ограничения в еде и занимается спортом. Блогер перестала пить спиртные напитки и гордится этим осознанным решением. Здоровый образ жизни оказал положительный эффект на качество ее тела и состояние кожи.

Бородина добавила, что за идеальными формами практически всегда стоит большой труд и строгая дисциплина.

Не так давно Агата Муцениеце рассказала, что ей удалось похудеть до желаемых форм. Она теперь весит 54 килограмма при росте 172 сантиметра.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Блогеры
05 марта 2024, 19:02
Собчак захотела отдохнуть от журналистики
Global Look Press
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Телеведущая Ксения Собчак хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере. Об этом она рассказала в историях своего Telegram-канала.

Такое заявление Собчак сделала в ответ на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, не планирует ли она уйти в годичный отпуск, чтобы отдохнуть от журналистики.

Тем не менее, Собчак подчеркнула, что в ее профессии невозможно позволить себе длительный перерыв. Она уточнила, что возвращение после такого отпуска будет затруднительным.

«Отдыхать будем на пенсии», - подытожила журналистка.

Ранее Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез. Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Ксения Собчак Журналистика Отпуск

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