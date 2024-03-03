03 марта 2024, 17:48

Охлобыстин усомнился в раскаянии съездивших в Донбасс участников «голой» вечеринки

РИА «Новости»
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Поездка в Донбасс не место для наказания участников «голой» вечеринки и точно не прачечная для очищения от нехороших поступков. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил актер Иван Охлобыстин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Вопрос о нравственных ценностях задала девушка из Луганской Народной Республики. Она отметила, что участники «голой» вечеринки» поехали в Донбасс, чтобы не остаться без эфиров и концертов, а другие известные люди приезжают по зову сердца. Собеседница попросила актера дать оценку такому поведению.

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс - это не „прачечная“ и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России», - ответил Охлобыстин.

Одним из последних участников «голой» вечеринки, который отправился в Донбасс стал певец Филипп Киркоров. Он выступил перед ранеными участниками специальной военной операции в больнице Горловки, а также встретился с воспитанниками детского социального центра.

После возвращения артиста из поездки телеканал НТВ объявил о возвращении в эфир шоу «Маска» , где Киркоров занимал пост председателя жюри.

Поездка в Донбасс не место для наказания участников «голой» вечеринки и точно не прачечная для очищения от нехороших поступков. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил актер Иван Охлобыстин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

Донбасс Россия Фестивали Актеры
03 марта 2024, 17:59
«У меня получилось». Костомаров удивил поклонников очередным трюком
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Олимпийский чемпион в фигурном катании Роман Костомаров прокатился на сноуборде. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Всем привет! Я на сноуборде, ура… Было непросто, но у меня получилось. Пусть и у вас все получится. Всем здоровья», - подписал спортсмен публикацию.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с обширной пневмонией, из-за развития некроза тканей врачи ампутировали ему кисти рук и голени. Частично Костомаров уже заменил их искусственными протезами.

В июле Костомаров покинул больницу и начал заниматься различными видами спорта. Он пробовал свои силы в теннисе с Кареном Хачановым , занимался боксом, а затем впервые после больницы появился на льду с прежней партнершей Татьяной Навкой.

Костомаров стал спортсменом года - 2023 в России согласно опросу ВЦИОМ, но с этим не согласился комментатор Дмитрий Губерниев.

Спортсмены Роман Костомаров
03 марта 2024, 12:05
Семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве
РИА «Новости»
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Семилетняя дочь актера Константина Хабенского Александру попала в больницу в Москве, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, госпитализация связана с заболеванием легких.

Самочувствие ребенка ухудшилось вечером 2 марта, когда она была вместе с бабушкой в квартире в центре Москвы, уточнил собеседник Mash. Женщина вызвала скорую.

Медики после осмотра настояли на необходимости ехать в больницу. Сейчас дочь актера находится под наблюдением врачей.

Официального подтверждения этой информации нет.

Дети Больницы Актеры Москва
03 марта 2024, 05:27
Пугачева анонсировала выход новых песен к своему юбилею
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни. Об этом артистка сообщила в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*.

«Я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники», - заявила она.

Исполнительница также отметила, что в числе последних узнала о выходе своего альбома «Постскриптум» и поблагодарила своих слушателей.

Новый альбом артистки «P.S.» появился на стриминговых площадках 1 марта. В него вошли 20 треков, записанных во время ее юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, а также новинки, в частности, песни «Вольная», «Монолог» и «Анестезия».

Ранее певица Любовь Успенская обвинила Пугачеву в том, что она якобы «испоганила» песню «Россия» своим пением.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Соцсети Песни Музыка Алла Пугачева
03 марта 2024, 02:48
«Обещала придушить». Инстасамка поскандалила с Гагариной на шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) появилась на сцене музыкального шоу «Голос». Блогер напомнила коллеге по цеху Полине Гагариной об угрозах, сообщил Life.

Почти все члены жюри сразу же узнали Инстасамку и ее хит «За деньги - да». В итоге к ней повернулись все, кроме Антона Беляева. После этого эпатажная певица обратилась к Гагариной.

«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», - сказала певица.

В ответ Гагарина спросила у своей коллеги, есть ли у нее достойные треки.

«Как маме, мне хочется, чтобы мои дети слушали классную музыку с классными убеждениями», - отметила она.

Инстасамка стала оправдываться, что услышала родителей и «все исправила». В конце разговора исполнительницы мирно обнялись.

Певец Владимир Пресняков в очередном выпуске 12-го сезона шоу «Голос» подшутил над Zivert и Полиной Гагариной. Поводом для этого стала реакция одной из участниц проекта после того, как она прошла слепые прослушивания.

Шоу Голос Музыка Инстасамка

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