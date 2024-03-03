Охлобыстин усомнился в раскаянии съездивших в Донбасс участников «голой» вечеринки

Вопрос о нравственных ценностях задала девушка из Луганской Народной Республики. Она отметила, что участники «голой» вечеринки» поехали в Донбасс, чтобы не остаться без эфиров и концертов, а другие известные люди приезжают по зову сердца. Собеседница попросила актера дать оценку такому поведению.

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс - это не „прачечная“ и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России», - ответил Охлобыстин.

Одним из последних участников «голой» вечеринки, который отправился в Донбасс стал певец Филипп Киркоров. Он выступил перед ранеными участниками специальной военной операции в больнице Горловки, а также встретился с воспитанниками детского социального центра.

После возвращения артиста из поездки телеканал НТВ объявил о возвращении в эфир шоу «Маска» , где Киркоров занимал пост председателя жюри.

Поездка в Донбасс не место для наказания участников «голой» вечеринки и точно не прачечная для очищения от нехороших поступков. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил актер Иван Охлобыстин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.