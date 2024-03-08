«Ночами плакала». Песков рассказал о переживаниях Навки из-за болезни Костомарова

«Таня переживала жутко, дома ночами плакала, когда было непонятно, что он все-таки пойдет на поправку», - прокомментировал Песков сложившуюся ситуацию в документальной ленте «Роман Костомаров: рожденный дважды».

В беседе с журналистами после премьеры фильма, которая прошла в рамках выставки «Россия» на ВДНХ, спикер Кремля назвал фильм феноменальным и отметил целеустремленность и силу воли спортсмена.

Ранее Роман Костомаров поделился с подписчиками видео своего проката на сноуборде. Он отметил, что, несмотря на все сложности, у него это получилось, и пожелал всем здоровья.

Российская фигуристка Татьяна Навка тяжело переживала болезнь своего партнера по танцам на льду олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , рассказал ее супруг, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме, посвященном истории спортсмена.