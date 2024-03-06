06 марта 2024, 18:57

«Не Стасик, а Станислав». Жена Михайлова ответила на слова Пугачевой о муже

Global Look Press
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К словесной перепалке Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова подключилась супруга певца Инна. В своем Instagram* она порекомендовала Максиму Галкину** следить за тем, что Примадонна выставляет в социальных сетях.

«Не Стасик, а Станислав… Любим! Надеемся, что разум победит. Такие оскорбления унижают вас. Максим Галкин**, ради детей, не позорь Аллу Борисовну», - написала она.

До этого Пугачева записала видеообращение Стасу Михайлову с реакцией на его высказывание об уехавших из России звезд. Она заявила, что нормальные люди не вернуться в Россию и посоветовала певцу пользоваться моментом, чтобы зарабатывать деньги.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признан иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов
06 марта 2024, 18:34
«Уехала крыша». Экс-солист «АукцЫона» Рогожин — о поведении Пугачевой
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России, бывший солист популярных групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой. По его словам, у нее с возрастом «уехала крыша», сообщило издание «Аргументы и факты».

Заслуженный артист России, бывший солист популярных групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой. По его словам, у нее с возрастом «уехала крыша», сообщило издание « Аргументы и факты ».

«Алла Борисовна - женщина на склоне лет. Я ее всегда считал невероятным стратегом. Как должна была уехать крыша в этом возрасте, чтобы она взяла и тупо перечеркнула нереально звездную жизнь в стране?! Обожаемая миллионами», - заявил Рогожин.

Он недоумевает, как Пугачева могла обозвать соотечественников «рабами, холопами». Артист полагает, что певица с возрастом стала неадекватной.

«Все эти песни, костюмы, одежды, бесконечные разводы и замужества. А главное - с кем?! Это сплошная свистопляска и камарилья. Там уже не до творчества было», - отметил Рогожин.

Музыкант также предположил, что Пугачева уже могла прикупить себе место на израильском кладбище. По его словам, в России ее точно не будут хоронить ни на Новодевичьем, ни тем более в Кремлевской стене. Эту историю она прогадала, заключил Рогожин.

Ранее продюсер и шоумен Стас Барецкий высказал мнение о том, что известная Пугачева попала в секту. По его словам, такая масштабная личность не должна опускаться до плясок под украинские песни и оскорблений.

Музыка Алла Пугачева
06 марта 2024, 18:13
Иракли срочно вызвали скорую на съемках клипа
Global Look Press
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Певец Ираклий Пирцхалава на съемках нового клипа повредил колено. Ему срочно вызвали на площадку медиков, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Медики диагностировали артисту частичный разрыв мениска. Сейчас певец ждет результаты МРТ от травматолога.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева получила травму колена на правой ноге. Ей диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.

«Второй день съемок проходил в психиатрической клинике, где мы с Пашей Деревянко играли двух психов. Мы были в смирительных рубашках, и вес тела распределился на колени», - рассказал артист.

Ираклий пояснил, что на третьей площадке, оформленной в стиле советской квартиры, снимали сцены с танцами. После этого артист почувствовал сильную боль в коленях.

На площадку сразу же вызвали врачей, которые поставили певцу обезболивающий укол. Спустя какое-то время Иракли продолжил сниматься.

Болезни Врачи
06 марта 2024, 17:34
Барецкий предположил, что Пугачева попала в секту
РИА «Новости»
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Продюсер и шоумен Стас Барецкий высказал мнение о том, что известная российская певица Алла Пугачева стала членом какой-то секты. Об этом он сказал это в интервью для News.ru.

«Проблема у Пугачевой, что с ней происходит? Мне кажется, она в секту какую-то попала, как бы смешно это ни звучало. Человек такого масштаба не должен опускаться до плясок под украинские песни, до таких оскорблений, - высказался он.

Таким образом Барецкий объяснил недавние скандальные поступки и нелицеприятные высказывания певицы о коллеге по цеху Стасе Михайлове.

Более того, по мнению шоумена, Михайлову лишнее упоминание в прессе пошло только на пользу.

Барецкий отметил, что действия и слова Пугачевой напомнили ему поведение Алексея Панина, актера, известного своими провокационными выходками. Он также выразил сомнение в том, что российская аудитория сможет простить исполнительницу хита «Миллион алых роз» после ее танцев под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка» и заявления о том, что нормальные люди не вернутся в Россию.

Музыка Алла Пугачева Стас Михайлов
06 марта 2024, 17:07
Владимир Вдовиченков стал дедушкой
РИА «Новости»
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Известный российский актер Владимир Вдовиченков поделился радостной новостью с журналистами, сообщив, что впервые стал дедушкой. Его старший сын Леонид, которому 31 год, и его супруга Евгения стали родителями мальчика, получившего имя Михаил. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Внук у артиста родился 2 декабря. Пока что актер видел его только на фотографиях. Актер сказал, что ребенок похож на свою маму Вдовиченков признался, что со своим старшим сыном Леонидом, который проживает в Санкт-Петербурге и работает экскурсоводом, общается не так часто, как ему бы того хотелось. Он добавил, что пока не привык к новому статусу деда.

«Ощущения странные. Смотрю в зеркало: „Дедушка? Вроде пока не похож“, - сказал актер.

Леонид - сын артиста от второго брака с Анной Коневой. У актера также есть дочь Вероника от романа с Ольгой Филипповой, которой сейчас 18 лет. В настоящем, четвертом браке с актрисой Еленой Лядовой.

Ранее жена певца Олега Газманова заявила о пополнении в семействе. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный».

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