05 марта 2024, 01:46

«Не похожа на себя». Поклонники Пугачевой не узнали звезду без парика

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева удивила своих поклонников необычным внешним видом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Артистка решила встретить наступление весны прогулкой на яхте. При этом она не стала надевать парик.

Ее фото с мероприятия, опубликованное в соцсетях, вызвало неоднозначную реакцию.

Один пользователь обратил внимание на счастливый и здоровый вид звезды. Другие заявили, что Примадонну подменили, что «она не настоящая», «не похожа на себя» и стала неузнаваемой.

Ранее сообщалось, что Пугачева устроила вечеринку на яхте в честь праздника желтых цветов в Израиле. Примадонна много лет отмечает его в первое воскресенье весны.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны», - написала Пугачева в своих соцсетях.

Раньше королева эстрады отмечала этот день в своем загородном замке в деревне Грязи. По сообщениям СМИ, в этот день фанаты собирались у ворот ее имения, а Пугачева с балкона произносила фразу: «Весну разрешаю!»

Праздники Фанаты Женщины Алла Пугачева Красота
05 марта 2024, 00:36
Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и спровоцировал скандал
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров вернулся на сцену в Москве впервые после бойкота, спровоцированного «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. Артист выступил на концерте по случаю 8 Марта, сообщил mk.ru.

На мероприятии Киркоров представил свой новый образ и исполнил хит, а также пригласил певца Николая Баскова для совместного выступления. Однако после концерта снова возник скандал: журналисты надеялись на интервью со звездой, но Киркоров и его менеджер отказались от беседы.

Представители артиста потребовали освободить помещение за кулисами от сотрудников СМИ, чтобы те не мешали певцу пройти в гримерку и не задавали ему неудобных вопросов.

Ранее Киркоров отправился в Донбасс и выступил перед ранеными участниками СВО. Актер Иван Охлобыстин призвал не считать ДНР и ЛНР «прачечной» для героев «голой» вечеринки Ивлеевой.

Скандалы Филипп Киркоров Концерты Москва
04 марта 2024, 18:59
Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова намекнула на новые отношения. Она попросила своих подписчиков в социальных сетях помочь выбрать дату ее свадьбы. На это обратил внимание портал Womanhit.

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», - написала звезда на личной странице.

Недавно ведущая поразила поклонников новостью о том, что ее сердце больше не свободно.

«Я люблю и любима», - поделилась она.

Позже артистка дала понять, что ее отношения вошли в новую фазу, намекнув на возможную свадьбу. Личность поклонника Бузовой пока остается загадкой.

Ранее Бузова назвала ревностью обвинения в алкоголизме со стороны продюсера Нателлы Крапивиной. По словам певицы, она с головой погрузилась в работу и у нее нет времени на ненавистников.

Ольга Бузова Свадьбы Отношения
04 марта 2024, 18:48
Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров удалил из своих страниц в социальных сетях запись о новой композиции Аллы Пугачевой, в которой признавался в любви Примадонне. На это обратила внимание издание «Фонтанка».

Народный артист России Филипп Киркоров удалил из своих страниц в социальных сетях запись о новой композиции Аллы Пугачевой, в которой признавался в любви Примадонне. На это обратила внимание издание « Фонтанка ».

Накануне певец поделился ее новым треком «Не беспокойся за меня», сопроводив подборкой с видео совместных выступлений и трогательной надписью.

«Пой, Алла! Люблю», - написал Киркоров.

Теперь эти материалы исчезли из аккаунтов исполнителя в Instagram* и «ВКонтакте». О причинах удаления певец ничего не сообщил.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров не стал опускать ценник ниже 10 миллионов рублей за концерт после скандала с «голой» вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Вполне вероятно, что артист анонсирует тур для соскучившихся фанатов ближе к лету.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Филипп Киркоров Соцсети Алла Пугачева
04 марта 2024, 18:43
ФСИН опровергла информацию о согласовании УДО актера Ефремова
РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии, не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Таким образом представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство Ефремова об УДО и направило документы в суд.

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», - указали в пресс-службе.

О возможном освобождении актера заявил Telegram-канал Mash.

Эту информацию подтвердил и председатель ОНК Москвы Георгий Волков. Он отметил, что окончательное решение останется за судом. Позже Telegram-канал Shot опубликовал сообщение о двух нарушениях , которые могут испортить характеристику отбывающему срок артисту.

Суд ФСИН УДО Михаил Ефремов

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