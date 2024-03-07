07 марта 2024, 17:11

Не дает покоя. Добровинский — о предложении Бородина оштрафовать Киркорова

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Певец Филипп Киркоров не дает покоя главе Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Таким мнением с «360» поделился адвокат артиста Александр Добровинский.

«То он хотел его лишить звания народного артиста России. Не получилось. Закон не прочел, но поговорил с журналистами, которые законы и подавно не читают. То теперь вытащил на сцену идею Иосифа Давыдовича Кобзона: писать на афишах про „живое исполнение“», - подчеркнул правозащитник.

Он напомнил, что Филипп Киркоров на своих выступлениях поет вживую.

«Так что штрафы по пять миллионов с кого-нибудь другого придется брать. Например, с тех, кто не зная законов РФ, постоянно делает необъяснимые предположения», - заключил Добровинский.

По данным Telegram-канала Mash , Бородин обратился в Госдуму с идеей штрафовать на пять миллионов рублей Инстасамку, Филиппа Киркорова, Анну Асти и остальных музыкантов за выступления под фонограмму.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и его активисты призвали признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Причиной стало ее заявление о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Штрафы Законы Филипп Киркоров Россия
07 марта 2024, 18:07
Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену
Global Look Press
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Продюсер Павел Рудченко предложил певице Лолите Милявской заняться благотворительностью, чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке. О вариантах возвращения звезды на российскую сцену он рассказал изданию News.ru.

Лолита оказалась одной из немногих, кто не поторопился с извинениями за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Позже певица все же признала свою ошибку, однако организаторы концертов не спешат возобновлять с ней работу.

Скучающая без выступлений Лолит занялась домашними растениями и даже выставила ультиматум: если ей не вернут работу, она «выйдет на улицы с секатором».

Продюсер Рудченко дал менеджерам певицы совет, как она могла бы восстановить репутацию. Он порекомендовал Лолите пойти по стопам Анны Асти и заняться благотворительностью.

«Пусть открывают типовые проекты либо придумают что-то новое», - сказал продюсер.

Он считает, что шанс на возвращение на сцену у певицы есть.

«Определенное время точно должно пройти. Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время», - заявил Рудченко.

Так, засветившаяся на скандальной вечеринке Анна Асти вернется на сцену уже 8 марта. Она выступит на ВДНХ в Москве вместе с Niletto и Лешей Свик.

Благотворительность Доходы Концерты Работа Лолита Милявская
07 марта 2024, 17:24
Актер Джеймс Макэвой получил травму во время съемок оргии
РИА «Новости»
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Британский актер Джеймс Макэвой разбил колено во время съемок интимной сцены в новом триллере «Включите солнце». Он рассказал об этом в интервью для подкаста Restless Natives.

В одном из эпизодов фильма персонаж Макэвоя и его партнерша, Альмудена Амор, оказываются участниками оргии. Во время работы над этой сценой поглощенного процессом актера неожиданно схватил и укусил за шею кто-то из участников съемки. Испугавшись, он упал с кровати и в итоге разбил колено.

«Были хардкорные танцы, много поцелуев и прикосновений. Мы все выпили много виски», - рассказал актер.

В 2018 году Макэвой получил травму на съемках «Оно-2». Тогда он сообщил в социальных сетях о том, что повредил бедро во время схватки с Пеннивайзом.

Ранее индийский актер Шридхар скоропостижно скончался на съемках фильма. Во время работы мужчине стало плохо и он начал задыхаться.

Фильмы Работа Актеры
07 марта 2024, 14:33
Shaman снял клип в тульском детдоме
РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, снял клип на песню «Мама» в детском доме в Тульской области. Об этом он рассказал поклонникам в Telegram-канале.

По словам исполнителя, песню на слова Натальи Касимцевой подарил ему на день рождения Максим Фадеев.

«Услышав композицию впервые, я сразу подумал про детей, которым некому сказать самое простое и привычное слово, первое в жизни любого из нас», - рассказал певец.

Для создания клипа он отправился в детский дом в Тульской области и провел целый день в компании воспитанников.

«Мы общались, рисовали, играли и, конечно, пели», - сообщил артист.

Он отметил, что дети скоро выступят на одном из трех его праздничных выступлений в «Крокус Сити Холле» в Москве, где артист представит специальную программу «Ты моя». Они состоятся 9, 10 и 11 марта.

Клип на песню «Мама» опубликовали на YouTube.

Ранее Shaman выразил благодарность женщинам-добровольцам на СВО. Артист назвал их прочной опорой всех мужчин.

Дети Песни YouTube Максим Фадеев Shaman
07 марта 2024, 13:56
Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров
Freepik
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Список актеров, которые существенно увеличили свои доходы в прошлом году, возглавил Адам Сэндлер с ежегодным зароботком в 73 миллиона долларов. Второй стала «Барби» Марго Робби с доходом в 59 миллионов, а замкнул тройку лидеров Том Круз с 45 миллионами. Рейтинг опубликовал Forbes.

По данным издания, большую часть прибыли Сэндлеру принесло почти десятидетние сотрудничество с Netflix. В 2023-м он приложил руку к таким вышедшим картинам как «Загадочное убийство», «И не подумай прийти на мою бат-мицву», «Родители в законе» и «Лео». Последний раз актер возглавлял рейтинг в 2002 году.

Следующими за тройкой в списке идут Райан Гослинг и Мэтт Дэймон зарабатывают по 43 миллиона доллара каждый. Дженнифер Энистон - 42 миллиона. Леонардо ДиКаприо и Джейсон Стэйтем немного отстают от нее, заработав 41 миллион.

Ранее IMDb назвал лучших актеров и актрис 2023 года.

Доходы Forbes Актеры

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