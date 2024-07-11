11 июля 2024, 12:41

«Миранда Пристли вернется». Мэрил Стрип намекнула на участие в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Актриса Мэрил Стрип намекнула, что снимется в продолжении фильма «Дьявол носит Prada». Соответствующий пост она разместила в соцсети Instagram*.

«Миранда Пристли вернется», - написала артистка.

Обладательница трех премий «Оскар» опубликовала снимок со съемок первой части картины, в которой ей досталась роль главного редактора модного журнала Миранды Пристли.

Таким образом, Стрип намекнула, что планирует участвовать в сиквеле.

В Голливуде началась работа над продолжением фильма «Дьявол носит Prada». Сценарий напишет автор оригинальной ленты Алин Брош. Сиквел пока находится на ранней стадии разработки, и с актерами контракты еще не заключали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Голливуд Фильмы Актеры
11 июля 2024, 04:05
Умер мальчик-звезда из сериала «Альф» Бенджи Грегори. Собака разделила с ним его участь
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский актер Бенджи Грегори, сыгравший в сериале «Альф» роль Брайана Таннера, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

«Бенджи Грегори, более известный как ребенок-звезда из ситкома „Альф“, скончался», - написали авторы сообщения.

По информации его сестры, тело актера нашли в стоящем на парковке автомобиле 13 июня. Артист страдал депрессией и нарушениями сна. Близкие к нему люди считают, что 12-го числа он отправился в банк, заснул в своей машине и погиб от теплового удара, вызванного сильной летней жарой в Аризоне. Бенджи был в машине со своей собакой по кличке Ханс, она также умерла.

Актер также известен по съемкам в таких сериалах, как «Команда А» и «Сумеречная зона».

Ранее скончалась народная артистка Грузинской ССР Кетеван Кикнадзе. Ей было 85 лет. В Государственном театре имени Котэ Марджанишвили она сыграла более чем в 100 спектаклях.

США Сериалы Кино
11 июля 2024, 02:44
Друг Высоцкого золотопромышленник Туманов скончался в возрасте 96 лет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Организатор артелей по добыче золота в СССР Вадим Туманов ушел из жизни в 96 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя золотодобытчика Александра Демидова.

«Сегодня в 17:30 Вадим Иванович скончался. Немного не дожил до 97 лет. Прощание в субботу, на Троекуровском кладбище в 12 часов», - уточнил Демидов.

Жизненный путь Туманова, который был и моряком, и заключенным, и организатором производства по добыче золота, описал его друг артист Владимир Высоцкий в книге «Черная свеча». В организованных Тумановым артелях была высокая производительность труда. Эти предприятия, по некоторым данным, за время своей деятельности добыли свыше 500 тонн золота.

Ранее в квартире в башне Neva Towers в Москва-Сити нашли тело топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера.

СССР Золото Россия
11 июля 2024, 02:08
Сделано на высоком уровне. Пластический хирург оценил «новое» лицо Кадышевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Надежда Кадышева сделала пластику лица, заплатив за процедуры более миллиона рублей. Такое предположение в интервью сайту Passion сделал пластический хирург Вячеслав Балкизов.

По его мнению, артистке подтянули кожу лица и век.

«Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало», - подчеркнул он.

Хирург считает, что первая процедура может стоить до миллиона рублей, а блефаропластика - 250 тысяч рублей и и более. Специалист обратил внимание на хорошо очерченный овал лица пациентки и его четкие контуры. Он не исключил, что народная артистка России воспользовалась такими процедурами, как лифтинг, контурная пластика и филлеры.

Ранее 18-летняя Аврора Киба, ставшая избранницей певца Григория Лепса, рассказала о проведенной пластической операции.

Россия Пластические операции
11 июля 2024, 02:04
Ушел к иностранке? Пуговка из «Папиных дочек» не смогла удержать парня рядом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Екатерина Старшова, которая сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки», рассталась с парнем Василием. Об этом сообщило издание 7дней.ru.

По данным СМИ, юноша ушел от нее к итальянке по имени Джульетта.

Ранее Старшова оставила актерскую карьеру и ударилась в фигурное катание. Именно на тренировках девушка познакомилась с Василием. Несмотря на разрыв, пара продолжила общаться как друзья.

В 2019 году Екатерина поступила в Московский государственный университет. Она мечтала стать фармацевтом, но потом бросила учебу. Осенью прошлого года девушка ненадолго вернулась в кино, чтобы сняться в новых «Папиных дочках». До этого она отмечала, что не видит себя в качестве актрисы, однако теперь относится к этой профессии не так категорично.

Ранее актриса Дарья Мельникова, сыгравшая спортивную Женю в «Папинах дочках» показала, как справляется с новорожденным ребенком. Она опубликовала фотографию в соцсетях с младенцем на руках.

Кино Актеры

Новости по теме