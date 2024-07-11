«Миранда Пристли вернется». Мэрил Стрип намекнула на участие в сиквеле «Дьявол носит Prada»
Актриса Мэрил Стрип намекнула, что снимется в продолжении фильма «Дьявол носит Prada». Соответствующий пост она разместила в соцсети Instagram*.
«Миранда Пристли вернется», - написала артистка.
Обладательница трех премий «Оскар» опубликовала снимок со съемок первой части картины, в которой ей досталась роль главного редактора модного журнала Миранды Пристли.
Таким образом, Стрип намекнула, что планирует участвовать в сиквеле.
В Голливуде началась работа над продолжением фильма «Дьявол носит Prada». Сценарий напишет автор оригинальной ленты Алин Брош. Сиквел пока находится на ранней стадии разработки, и с актерами контракты еще не заключали.
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