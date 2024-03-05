Мартиросян высмеял вопросы Тодоренко на шоу «Маска»

Все началось с того, что Мартиросян удивился оригинальным вопросам, которые ведущая задавала участникам проекта. Когда на сцене появилась Матрешка, Регина спросила у неизвестного гостя в костюме, была ли у него прабабушка и как его звали.

Вопрос Тодоренко рассмешил юмориста. Он заявил, что прабабушка есть у всех зрителей шоу.

«Если бы Регина работала в полиции, не было бы раскрыто ни одного преступления», - сказал Мартиросян.

Потом Региона спросила у Матрешки, выигрывала ли она когда-нибудь тысячу долларов. Тимур Родригез вступил в диалог и отметил, что такую награду выдают за конкурс «Как зовут вашу прабабушку».

Ранее на третьем выпуске пятого сезона музыкального проекта «Маска» угадали личность Мотылька. Под ней скрывалась актриса Настасья Самбурская.