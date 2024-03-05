Мартиросян высмеял вопросы Тодоренко на шоу «Маска»
Комик Гарик Мартиросян подшутил над телеведущей Региной Тодоренко в эфире программы «Маска» на телеканале НТВ. В ней юморист принял участие в качестве судьи.
Все началось с того, что Мартиросян удивился оригинальным вопросам, которые ведущая задавала участникам проекта. Когда на сцене появилась Матрешка, Регина спросила у неизвестного гостя в костюме, была ли у него прабабушка и как его звали.
Вопрос Тодоренко рассмешил юмориста. Он заявил, что прабабушка есть у всех зрителей шоу.
«Если бы Регина работала в полиции, не было бы раскрыто ни одного преступления», - сказал Мартиросян.
Потом Региона спросила у Матрешки, выигрывала ли она когда-нибудь тысячу долларов. Тимур Родригез вступил в диалог и отметил, что такую награду выдают за конкурс «Как зовут вашу прабабушку».
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