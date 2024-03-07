Лолита выдвинула ультиматум из-за отмены концертов
Скучающая без концертов певица Лолита Милявская занялась домашними растениями. Она поделилась в своем Telegram-канале видео, в котором пригрозила «выйти на улицу и стричь все подряд», если ее не вернут к работе.
Вернувшаяся из Болгарии артистка показала фанатам свои домашние фикусы, которые она нещадно подстригла секатором.
«Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии», - написала звезда.
После участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой она лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку. Правда, новая деятельность не так уже и нравится артистке.
Лолита несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке, но безуспешно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.