Лазарев начал работать на износ после отъезда звезд из России

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«Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты», - уточнил он.

Рудченко отметил, что Лазарев сейчас работает на износ. В каждом городе, куда артист приезжает с концертом, его встречают полные залы поклонников.

Продюсер добавил, что сейчас у всех оставшихся в России звезд выступления проходят с аншлагом. Сбежавшие представители шоу-бизнеса освободили им место, и теперь артисты работают в полную силу.

Еще одним немаловажным фактором, повлиявшим на рост спроса на отечественных звезд, стало отсутствие гастролей украинских знаменитостей.

Ранее Лазарев нашел пенсионерке из Сыктывкара квартиру и пообещал прописать ее. Также певец планирует подобрать для «диско-бабушки» соцработника.