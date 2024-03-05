Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и спровоцировал скандал

На мероприятии Киркоров представил свой новый образ и исполнил хит, а также пригласил певца Николая Баскова для совместного выступления. Однако после концерта снова возник скандал: журналисты надеялись на интервью со звездой, но Киркоров и его менеджер отказались от беседы.

Представители артиста потребовали освободить помещение за кулисами от сотрудников СМИ, чтобы те не мешали певцу пройти в гримерку и не задавали ему неудобных вопросов.

Ранее Киркоров отправился в Донбасс и выступил перед ранеными участниками СВО. Актер Иван Охлобыстин призвал не считать ДНР и ЛНР «прачечной» для героев «голой» вечеринки Ивлеевой.