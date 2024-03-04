Киркоров удалил пост с признанием в любви к Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров удалил из своих страниц в социальных сетях запись о новой композиции Аллы Пугачевой, в которой признавался в любви Примадонне. На это обратила внимание издание « Фонтанка ».

Накануне певец поделился ее новым треком «Не беспокойся за меня», сопроводив подборкой с видео совместных выступлений и трогательной надписью.

«Пой, Алла! Люблю», - написал Киркоров.

Теперь эти материалы исчезли из аккаунтов исполнителя в Instagram* и «ВКонтакте». О причинах удаления певец ничего не сообщил.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров не стал опускать ценник ниже 10 миллионов рублей за концерт после скандала с «голой» вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Вполне вероятно, что артист анонсирует тур для соскучившихся фанатов ближе к лету.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.