05 марта 2024, 18:48

Киркоров проиграл суд о налогах за квартиру в центре Москвы

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Народный артист России Филипп Киркоров попытался оспорить кадастровую цену своей московской квартиры. Однако Мосгорсуд в понедельник отклонил иск певца, сообщило «Утро.ру».

По данным издания, Киркоров занялся этой проблемой еще в 2022 году, так как содержание такого жилья было крайне невыгодно. Артист хотел доказать в суде, что при подсчете налогов на его московскую недвижимость произошла ошибка. Представители певца обнаружили появившиеся «лишние долги» заявили, что он их погасил.

В декабре музыкант пытался установить кадастровую стоимость квартиры почти в 230 миллионов рублей. Задолженность при этом составила 318 миллионов рублей. Позже экспертиза показала отсутствие каких-либо нарушений.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский уточнил, что артист хотел разделить свой пентхаус в 537 «квадратов» на Арбате на две квартиры для уменьшения цены и снижения налога с шести до двух миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Киркоров не снижал стоимость билетов на свои концерты после скандала с «голой» вечеринкой у Ивлеевой. Он пояснил, что ценник за выступление не опускается ниже 10 миллионов рублей.

Мосгорсуд Филипп Киркоров Недвижимость
05 марта 2024, 19:02
Собчак захотела отдохнуть от журналистики
Global Look Press
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Телеведущая Ксения Собчак хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере. Об этом она рассказала в историях своего Telegram-канала.

Такое заявление Собчак сделала в ответ на вопрос одного из своих подписчиков, который поинтересовался, не планирует ли она уйти в годичный отпуск, чтобы отдохнуть от журналистики.

Тем не менее, Собчак подчеркнула, что в ее профессии невозможно позволить себе длительный перерыв. Она уточнила, что возвращение после такого отпуска будет затруднительным.

«Отдыхать будем на пенсии», - подытожила журналистка.

Ранее Собчак заявила, что новая песня Пугачевой довела ее до слез. Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Ксения Собчак Журналистика Отпуск
05 марта 2024, 17:55
Фадеев рассказал о новом составе Serebro
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев заявил о возрождении группы Serebro. Об этом о сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.

«Скоро сделаем. Думаю, вас удивит. Двое [участниц] есть, активно ищем третью», - рассказал он.

Продюсер также рассказал и о старом составе группы. По его словам, предыдущий проект Serebro был прекрасным и ужасным одновременно.

«Это был главный кошмар моей жизни», - написал продюсер.

Кроме того, Фадеев добавил, что хотел бы возродить проект Глюк’oZа.

В октябре 2019 года продюсер объявил о прекращении работы своего лейбла MALFA и разрыве контрактов со всеми артистами. Таким образом, права на песни и имена остались за исполнителями. При этом всю музыку группы Serebro он передал экс-солистке коллектива Ольге Серябкиной.

Ранее Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за собой и своим языком. Он высказал недоумение, почему покинувшие Родину звезды продолжают оскорблять страну.

Песни Россия Музыка
05 марта 2024, 17:04
«Чемоданчик разобрала». Лолита рассказала о возвращении в Россию
Global Look Press
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Российская певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой лишилась концертов и корпоративов, но обрела много свободного времени и возможность заниматься бытовыми вопросами. В своих соцсетях она сообщила поклонникам о возвращении в Россию.

«Чемоданчик разобрала, привезла много моющих средств», - поделилась артистка.

Она рассказала, что прилетела в Москву в 03:00, путешествие выдалось для нее тяжелым из-за нарушения режима дня.

Певица запаслась аксессуарами для уборки, намекнув, что быстрого возвращения на сцену она не ждет. В ближайшее время она планирует заниматься домашними делами.

Лолита уже сделала в доме небольшой ремонт, генеральную уборку, а также навестила в Болгарии мать и дочку.

Ранее звезда несколько раз пыталась оправдаться и извиниться за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой, но тщетно. Она по-прежнему значится в списках «отмененных» исполнителей.

Лолита Милявская Москва
05 марта 2024, 14:08
Басков высмеял Shaman’а на концерте
Global Look Press
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На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На сцене концертного зала выступили Алексей Воробьев, Дима Билан, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Выступление было приурочено к Международному женскому дню.

После того, как Shaman исполнил композицию «Ты - моя», одна из поклонниц преподнесла ему скромную розу, Басков, привыкший к огромным букетам от слушателей, не удержался от комментария.

«С одного цветочка тоже неплохо начинать» - пошутил он.

Дронов, в свою очередь, не отреагировал на колкий выпад, а поблагодарил слушательниц и поздравил их с наступающим 8 Марта, после чего покинул сцену.

Ранее на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили папку с компроматом на Shaman’а. Певца обвинили в неискренности и нежелании помочь российской армии.

Скандалы Концерты Николай Басков Shaman

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