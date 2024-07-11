Известного блогера обязали выплатить 400 тысяч рублей из-за песни про Путина
Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторского права на песню «Владимир Путин молодец!». Об этом сообщили в Telegram-канале инстанции.
Иск подал автор песни Олег Лихачев. Он потребовал взыскать с блогера 400 тысяч рублей за нарушение его исключительного права на музыкальное произведение.
«В 2020 году Милохин Д. В. на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию „Владимир Путин молодец!“. Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав», - уточнили в суде.
Исковые требования удовлетворили. Блогера также обязали прекратить использовать данную песню без получения на это разрешения.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что задолжавший ФНС блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. Налоговая обратилась с иском в суд, а некоторые его компаний закрыли за долги перед государством.
Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторского права на песню «Владимир Путин молодец!».
Об этом сообщили в Telegram-канале инстанции.