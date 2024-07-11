11 июля 2024, 14:24

Известного блогера обязали выплатить 400 тысяч рублей из-за песни про Путина

РИА «Новости»
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Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторского права на песню «Владимир Путин молодец!». Об этом сообщили в Telegram-канале инстанции.

Иск подал автор песни Олег Лихачев. Он потребовал взыскать с блогера 400 тысяч рублей за нарушение его исключительного права на музыкальное произведение.

«В 2020 году Милохин Д. В. на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик под музыкальную композицию „Владимир Путин молодец!“. Истец считает, что использование данного произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав», - уточнили в суде.

Исковые требования удовлетворили. Блогера также обязали прекратить использовать данную песню без получения на это разрешения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что задолжавший ФНС блогер Гусейн Гасанов находится в бегах. Налоговая обратилась с иском в суд, а некоторые его компаний закрыли за долги перед государством.

Центральный районный суд Оренбурга взыскал с блогера Дани Милохина 400 тысяч рублей за нарушение авторского права на песню «Владимир Путин молодец!».

Об этом сообщили в Telegram-канале инстанции.

Песни Блогеры
11 июля 2024, 14:33
Звезда нулевых стал женщиной и начал бомжевать на Брайтон-Бич
Global Look Press
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Певец Оскар (Шамиль Макландуев), прославившийся в нулевые, страдает психическим заболеванием. Он позиционирует себя как женщина и бродяжничает на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, артист называет себя певицей Джеммой и пытается построить новую карьеру.

Сестра Оскара рассказала журналистам, что 45-летний родственник последнее время бродяжничает и проводит досуг в местных забегаловках. Несмотря на то что семья оплачивает ему жилье, певец предпочитает жить на улице. Поклонники также предлагают ему помощь, но Оскар забирает только деньги и уходит.

Родственница Шамиля уточнила, что он проходит лечение в психиатрической клинике. При этом с артистом сложно поддерживать связь, так как ему везде мерещится слежка. Оскар живет без документов и восстанавливать их не собирается.

По данным Telegram-канала Mash , Шамиль четыре года выступал в образе певицы в кабаках и барах под псевдонимом Scarlett la Queen. По ночам ему приходилось бомжевать и просить у прохожих сигареты на Брайтон-Бич, так как за свое творчество он получал мало денег.

Артист стал популярным в нулевые годы благодаря своим хитам «Мажь вазелином» и «Между мной и тобой». В 2001 году он получил «Золотой граммофон».

Судьба еще одной звезды 1990-х годов - профессора Лебединского - сложилась похожим образом. Артист живет в нищете в Соединенных Штатах и попрошайничает.

Нью-Йорк Концерты Шоу-бизнес
11 июля 2024, 13:45
Певец Шарлот принес извинения патриарху Кириллу и всем верующим
РИА «Новости»
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Певец Шарлот попросил прощения у патриарха Кирилла и всех верующих. Видео с извинениями опубликовал адвокат артиста Алексей Лапузин в своем Telegram-канале.

«Приношу искренние извинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и всем православным верующим за то, что посмел оскорбить их религию. Больше такого никогда не повторится», - заявил певец.

Его адвокат отметил, что разместил ролик по просьбе музыканта.

«Я лично не одобряю распространенную в последнее время практику, когда кого-то заставляют просить прощение на камеру, так как это представляет собой разновидность психологического насилия. Но Эдуарда просить прощение никто не заставлял», - написал Лапузин.

По его словам, Шарлот давно хотел извиниться и неоднократно просил следователя разрешить записать видеообращение.

Адвокат добавил, что артисту присылают много стихотворений с религиозной тематикой. Сам певец после освобождения хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь.

Ранее Шарлот анонсировал гастрольный тур по России в своем блоге. Отец певца заявил, что сын не предупреждал его о концертах.

Россия Религия Патриарх Кирилл Певец Шарлот
11 июля 2024, 13:41
«Все в порядке». Яна Кошкина рассказала о самочувствии после операции
Global Look Press
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Актриса и телеведущая Яна Кошкина перенесла операцию в Санкт-Петербурге. В беседе с 360.ru она рассказала о своем самочувствии.

«Все в порядке», - заявила она.

На своей странице в социальной сети Instagram* она разместила несколько фотографий из палаты и поблагодарила врачей питерской больницы, которые в свой выходной провели ей срочную операцию.

Актриса также выразила благодарность своему супругу Анатолию Черкасову за то, что все это время находился рядом с ней.

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня!» - отметила артистка.

На днях солисту рок-группы «Моральный кодекс» Сергею Мазаеву стало плохо перед выступлением в Светлогорске. Его экстренно увезли в реанимацию.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Санкт-Петербург Болезни Врачи Актеры
11 июля 2024, 13:19
Решетова показала фото с отдыха в облегающем платье и получила тонну хейта
РИА «Новости»
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Модель и бывшая супруга рэпера Тимати похвасталась фигурой. Она разместила в соцсети Instagram* фото с отдыха в Турции в облегающем платье.

Решетова позировала на берегу моря на фоне яхты. На ней было надето светлое длинное обтягивающее платье и такого же цвета накидка.

«Будрум - это всегда хорошая идея», - написала модель на английском языке.

Однако большая часть подписчиков обрушилась на Решетову с критикой из-за их скандала с певицей Алсу. Пользователи Сети обвинили именно модель в разводе артистки с мужем Яном Абрамовым. Некоторые разочаровались в Решетовой и пообещали отписаться.

«Те, кто считает, что Анастасия не виновата, берите ее себе в близкие подруги», «Пятно поставила себе на всю жизнь», «Ведь знала, что он женат и трое детей», «Кто на этот раз оплатит это путешествие?», - отметили подписчики.

На днях телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила роман Решетовой с Абрамовым. По ее словам, Алсу сильно страдала , узнав, что супруг встречается с моделью.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Алсу Скандалы Громкие разводы Анастасия Решетова

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