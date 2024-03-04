04 марта 2024, 04:12

«История окончена». Соседов призвал не слушать новую песню Пугачевой

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Критик Сергей Соседов призвал россиян не слушать композицию и вообще забыть имя легендарной исполнительницы. Его слова привела газета aif.ru.

«Новые песни Пугачевой слушать не хочу, не буду, мне это совсем неинтересно», - ответил музыкальный критик на вопрос журналистов.

По мнению Соседова, песенная история Пугачевой окончена, так как ей нечего сказать российским поклонникам. Он призвал проигнорировать новый альбом Примадонны, чтобы ее имя было скорее забыто.

Ранее новую песню Пугачевой оценила журналистка Ксения Собчак. Телеведущая назвала песню «прекрасной» и призналась, что слушала ее со слезами на глазах.

В пятницу, 1 марта, на стриминговых площадках вышел новый альбом Пугачевой «P.S.». Это первая пластинка певицы за последние 16 лет. В альбом вошли 20 песен, записанных во время юбилейного концерта пять лет назад, а также несколько новых композиций. Кроме того, певица пообещала «подарить» поклонникам новые песни к своему 75-летнему юбилею.

Песни Алла Пугачева
04 марта 2024, 02:28
Актер Брэдли Купер признался, что ходит голым перед 6-летней дочерью
РИА «Новости»
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Голливудский актер, продюсер и режиссер Брэдли Купер признался, что любит ходить по дому обнаженным, в том числе и при своей шестилетней дочери от модели Ирины Шейк. Об этом он рассказал на подкасте Armchair Expert.

Актер признался, что в его спальне ванна, туалет и кровать находятся в одной комнате, причем на этаже нет дверей. Со своей дочерью он общается даже тогда, когда находится в уборной.

«Мы разговариваем, когда я в туалете, а она в ванне. Что интересно - я не таким вырос. Совсем», - добавил Купер.

Ведущему Даксу Шепарду актер рассказал, что он вырос в такой семье. Его отец ходил обнаженным и принимал душ вместе с сыном.

Пока неизвестно, как относится Шейк к такой привычке Купера.

В начале года вторая режиссерская работа Брэдли Купера «Маэстро» номинировалась на звание лучшего драматического фильма в Лос-Анджелесе.

США Модели Дети Голливуд Актеры
04 марта 2024, 02:03
Жюри угадало личность Мотылька в шоу «Маска-5»
РИА «Новости»
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На телеканале НТВ вышел третий выпуск пятого сезона музыкального проекта «Маска». Жюри угадало артиста, выступившего в образе Мотылька.

В номинацию на вылет попали три героя: Мотылек, Водяной и Матрешка. Зрительское голосование защитило от разоблачения Водяного. Жюри разделилось во мнениях, пока Тимур Родригез не поставил точку, решив раскрыть личность Мотылька.

В этот момент выбранный участник неожиданно сел на шпагат. Тогда певец Филипп Киркоров предположил, что под маской скрывается балерина Анастасия Волочков. Другие члены жюри - певица Валерия, Регина Тодоренко, юмористы Гарик Мартиросян и Тимур Родригез - заявили, что в образе Мотылька выступала артистка Настасья Самбурская. Это и оказалось правдой.

Ранее стало известно, что председателем жюри юбилейного сезона шоу «Маска» стал Филипп Киркоров. Премьера проекта состоялась 18 февраля.

Филипп Киркоров Телевидение Регина Тодоренко Настасья Самбурская
04 марта 2024, 00:48
Собчак прослезилась из-за новой песни Пугачевой
РИА «Новости»
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Журналистка Ксения Собчак призналась, что не смогла удержаться от слез при прослушивании новой песни Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня». Своими впечатлениями она поделилась в комментарии к публикации мужа певицы Максима Галкина*, который опубликовал трек в своем Instagram**-аккаунте.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», - написала Собчак.

Новая композиция Пугачевой появилась в Сети в воскресенье, 3 марта. Песня разделила пользователей на два лагеря. Одни комментаторы восхищенно написали, что исполнение вызвало у них «мурашки по коже», а другие назвали трек «бредом».

До этого Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, а также поблагодарила поклонников за выход своего нового музыкального сборника «Постскриптум».

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания Галкина* о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине. Если подтвердится, что они дискредитируют ВС РФ, то комик по новому закону может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязь.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

* *Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Ксения Собчак Песни Музыка Алла Пугачева
03 марта 2024, 23:46
Дочь Началовой рассказала, почему ее мать не согласилась на ампутацию
РИА «Новости»
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Певица Юлия Началова не согласилась на ампутацию, хотя эта операция могла бы спасти ей жизни. Все из-за того, что она всегда стремилась к идеальной внешности. Об этом рассказала дочь артистки Вера Алдонина. Ее слова привел Пятый канал.

Алдонина призналась, что внешность была очень важна для ее матери, поэтому она ни за что бы не согласилась на ампутацию ноги. Кроме того, у певицы были проблемы с самооценкой.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», - объяснила дочь исполнительницы.

Ранее отец певицы композитор Виктор Началов признался, что винит себя в смерти дочери. Он жалеет, что не смог вовремя настоять на госпитализации Юлии Началовой и удалении стопы.

Юлий Началова ушла из жизни пять лет назад - в марте 2019 года. Ей было 38 лет. Певицу госпитализировали с осложнением нескольких заболеваний, в том числе, подагры. На фоне ослабленного иммунитета у нее развилась гангрена из-за раны на ноге. Но от ампутации Началова отказалась.

Юлия Началова

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