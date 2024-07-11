Гурцкая прокомментировала слухи об обстреле ее квартиры

«В Москве не стреляют! <…> Никакого „обстрела“, как пишут в СМИ, не было», - подчеркнула она.

Также Гурцкая поблагодарила всех, кто волновался за ее здоровье, и заверила своих поклонников, что с ней все хорошо.

Ранее, по информации KP.ru , Гурцкая обратилась с заявлением полицию в связи с обстрелом окон ее квартиры в Ружейном переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили стрелка и выяснили, что «огонь» велся не прицельно и стрелявший не имел намерение нанести ущерб самой народной артистке России или ее имуществу.

При этом журналисты «Московского комсомольца» написали , что это не первый такой случай.