11 июля 2024, 01:59

Гурцкая прокомментировала слухи об обстреле ее квартиры

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Диана Гурцкая опровергла появившуюся в СМИ информацию об обстреле ее квартиры. Об этом она написала в на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве не стреляют! <…> Никакого „обстрела“, как пишут в СМИ, не было», - подчеркнула она.

Также Гурцкая поблагодарила всех, кто волновался за ее здоровье, и заверила своих поклонников, что с ней все хорошо.

Ранее, по информации KP.ru , Гурцкая обратилась с заявлением полицию в связи с обстрелом окон ее квартиры в Ружейном переулке. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили стрелка и выяснили, что «огонь» велся не прицельно и стрелявший не имел намерение нанести ущерб самой народной артистке России или ее имуществу.

При этом журналисты «Московского комсомольца» написали , что это не первый такой случай.

Полиция Москва
11 июля 2024, 02:08
Сделано на высоком уровне. Пластический хирург оценил «новое» лицо Кадышевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Надежда Кадышева сделала пластику лица, заплатив за процедуры более миллиона рублей. Такое предположение в интервью сайту Passion сделал пластический хирург Вячеслав Балкизов.

По его мнению, артистке подтянули кожу лица и век.

«Операции явно сделаны на высоком профессиональном уровне, поэтому стоили они немало», - подчеркнул он.

Хирург считает, что первая процедура может стоить до миллиона рублей, а блефаропластика - 250 тысяч рублей и и более. Специалист обратил внимание на хорошо очерченный овал лица пациентки и его четкие контуры. Он не исключил, что народная артистка России воспользовалась такими процедурами, как лифтинг, контурная пластика и филлеры.

Ранее 18-летняя Аврора Киба, ставшая избранницей певца Григория Лепса, рассказала о проведенной пластической операции.

Россия Пластические операции
11 июля 2024, 02:04
Ушел к иностранке? Пуговка из «Папиных дочек» не смогла удержать парня рядом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Екатерина Старшова, которая сыграла Пуговку в сериале «Папины дочки», рассталась с парнем Василием. Об этом сообщило издание 7дней.ru.

По данным СМИ, юноша ушел от нее к итальянке по имени Джульетта.

Ранее Старшова оставила актерскую карьеру и ударилась в фигурное катание. Именно на тренировках девушка познакомилась с Василием. Несмотря на разрыв, пара продолжила общаться как друзья.

В 2019 году Екатерина поступила в Московский государственный университет. Она мечтала стать фармацевтом, но потом бросила учебу. Осенью прошлого года девушка ненадолго вернулась в кино, чтобы сняться в новых «Папиных дочках». До этого она отмечала, что не видит себя в качестве актрисы, однако теперь относится к этой профессии не так категорично.

Ранее актриса Дарья Мельникова, сыгравшая спортивную Женю в «Папинах дочках» показала, как справляется с новорожденным ребенком. Она опубликовала фотографию в соцсетях с младенцем на руках.

Кино Актеры
10 июля 2024, 19:20
«Позорище безголосое». Бузова разозлила слушателей фонограммой на концерте
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на собственном концерте, когда ей внезапно выключили фонограмму. Видео с настоящим голосом артистки разместил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах видно, как Бузова выступает на сцене. Она исполняет очередной свой хит, но внезапно публика слышит ее настоящий голос.

«Стоп! Стоп! Стоп!», - несколько раз произнесла артистка, пытаясь остановить выступление.

Бузова отругала ответственных за звук, но не растерялась и начала фотографироваться с поклонниками. При этом фанаты не расстроились, а еще громче начали скандировать имя кумира.

«Короче, фанеру не включили», - констатировал автор видео из зала.

Однако пользователи Сети менее лояльно отнеслись к певице. В комментариях под этим видео, они написали множество гневных высказываний про ее творчество.

«Позорище безголосое», «Как будто все удивились», «У кого-то были сомнения?» - подчеркнули они.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что убедился в отсутствии вокального таланта у Бузовой, когда та пыталась спеть хит The Show Must Go On под фонограмму Меркьюри. По его мнению, артистка не является вокалисткой.

Ольга Бузова Концерты Шоу-бизнес
10 июля 2024, 18:42
«Аккуратно с ножом». Муцениеце пошутила при дочери про лишение родительских прав
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Агата Муцениеце не скрывает от детей свои непростые отношения с их отцом Павлом Прилучным. В шоу «Честные будни» на своем YouTube-канале она при сыне и дочке обсуждает лишение родительских прав.

На кадрах дочь актрисы резала банан. Муцениеце попросила ее быть осторожнее.

«Аккуратно с ножом, а то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав», - предупредила мать.

Дочь заверила актрису, что все под контролем.

«Я аккуратна как никто!» - заявила она.

В августе Муцениеце будет судиться с экс-супругом, который хочет забрать к себе их общих детей. Сыну и дочери придется выбирать, с кем из родителей они останутся. По одной из версий, актер принял такое решение, чтобы не платить алименты.

Дети Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце

Новости по теме