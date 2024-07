Гурцкая прокомментировала слухи об обстреле ее квартиры

Телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на собственном концерте, когда ей внезапно выключили фонограмму. Видео с настоящим голосом артистки разместил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах видно, как Бузова выступает на сцене. Она исполняет очередной свой хит, но внезапно публика слышит ее настоящий голос.

«Стоп! Стоп! Стоп!», - несколько раз произнесла артистка, пытаясь остановить выступление.

Бузова отругала ответственных за звук, но не растерялась и начала фотографироваться с поклонниками. При этом фанаты не расстроились, а еще громче начали скандировать имя кумира.

«Короче, фанеру не включили», - констатировал автор видео из зала.

Однако пользователи Сети менее лояльно отнеслись к певице. В комментариях под этим видео, они написали множество гневных высказываний про ее творчество.

«Позорище безголосое», «Как будто все удивились», «У кого-то были сомнения?» - подчеркнули они.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что убедился в отсутствии вокального таланта у Бузовой, когда та пыталась спеть хит The Show Must Go On под фонограмму Меркьюри. По его мнению, артистка не является вокалисткой.