Гоген Солнцев впервые показал новорожденного ребенка

Новость о пополнении в семье Солнцева поклонники встретили с недоверием, так как шоумен известен своей любовью к шуткам. Однако его тетя подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница добавила, что роды проходили в домашних условиях - в ванной.

Теперь Гоген выложил фотографию с новорожденным сыном и признался, что еще не определился с именем, призвав на помощь подписчиков.

«Мы сделаем все, чтобы этот парень стал самым счастливым! И имя - первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно принесло гармонию в его судьбу!» - написал 43-летний Гоген в личном блоге.

Тем временем общественность волнует вопрос о том, кто мог стать матерью ребенка. Солнцев пока не раскрывал эту информацию.

Известно, что он был женат на Екатерине Терешкович, которая старше его на 25 лет, но их брак исчерпал себя. Затем шоумен женился на ее дочери, Полине, однако и этот союз закончился разрывом.