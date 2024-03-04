04 марта 2024, 16:35

Гоген Солнцев впервые показал новорожденного ребенка

Global Look Press
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Шоумен Гоген Солнцев поделился с поклонниками фотографией новорожденного сына и попросил их помочь выбрать имя. Он разместил снимок в своем Telegram-канале.

Новость о пополнении в семье Солнцева поклонники встретили с недоверием, так как шоумен известен своей любовью к шуткам. Однако его тетя подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница добавила, что роды проходили в домашних условиях - в ванной.

Теперь Гоген выложил фотографию с новорожденным сыном и признался, что еще не определился с именем, призвав на помощь подписчиков.

«Мы сделаем все, чтобы этот парень стал самым счастливым! И имя - первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно принесло гармонию в его судьбу!» - написал 43-летний Гоген в личном блоге.

Тем временем общественность волнует вопрос о том, кто мог стать матерью ребенка. Солнцев пока не раскрывал эту информацию.

Известно, что он был женат на Екатерине Терешкович, которая старше его на 25 лет, но их брак исчерпал себя. Затем шоумен женился на ее дочери, Полине, однако и этот союз закончился разрывом.

Дети Семья
04 марта 2024, 15:42
Ходатайство Ефремова об условно-досрочное освобождении направили в суд
РИА «Новости»
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Руководство белгородской колонии провело заседание и согласовало ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Документы направили в Алексеевский суд Белгородской области, который примет окончательное решение о судьбе Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП. По информации издания, бумаги доставят в канцелярию до 6 марта. Рассмотрение ходатайства может занять до 20 дней.

Ефремов провел в тюрьме больше половины срока. Прошение об УДО он подал год назад, но тогда его просьбу не одобрили.

Авария, виновником которой был знаменитый актер, произошла 8 июня 2020 года. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречку на Садовом кольце и протаранил фургон. В результате ДТП погиб курьер интернет-магазина Михаил Захаров. Осужденный на 7,5 года артист раскаялся в преступлении и обратился к вдове мужчины с просьбой простить его.

Суд ДТП Тюрьмы УДО Актеры Михаил Ефремов
04 марта 2024, 15:05
Фотограф отсудил у Юлии Высоцкой 40 тысяч рублей за снимки еды
Global Look Press
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Телеведущую Юлию Высоцкую обязали выплатить 40 тысяч рублей за незаконное использование чужих фотографий на ее кулинарном сайте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, один из фотографов обнаружил свои работы на портале Высоцкой «Едим дома». Он был возмущен несанкционированным использованием своих снимков и их обрезкой, что, по его мнению, нарушало его права на интеллектуальную собственность.

Фотограф обратился к администрации сайта через компанию, занимающуюся правовой защитой авторских прав, с требованием выплатить ему компенсацию в размере 125 тысяч рублей или удалить снимки. Однако со стороны Высоцкой ответа не поступило.

Суд удовлетворил иск частично, обязав ведущую выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за использование фотографий без разрешения и удалить их с сайта Ранее «Яндексу» предъявили иск на 200 миллионов рублей за использование голоса Веры Брежневой в навигаторе. Певица известна своими заявлениями о поддержке ВСУ.

Еда Суд Телевидение
04 марта 2024, 13:16
Леонтьев выдвинул условия для возвращения на российскую сцену
РИА «Новости»
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Валерий Леонтьев объявил об условиях для возобновления его выступлений на крупных площадках. Он готов петь на сцене исключительно в России и только после завершения специальной военной операции, сообщил Telegram-канал Mash.

Артист признал, что с возрастом ему все сложнее сохранять имидж вечно молодого исполнителя. Шоу-балет и живое исполнение, к которым привыкли его поклонники, теперь дается 75-летнему Леонтьеву с трудом.

Он опасается, что за рубежом концерт не соберет полный зал, и могут возникнуть технические проблемы во время выступления. Из-за этого он даже отменил крупный концерт в Дубае. Его смутила мысль о длительной подготовке к полноформатному шоу.

Артист оставил за собой лишь возможность участия в частных корпоративных мероприятиях за рубежом. Стоимость таких выступлений начинается от 100 тысяч долларов, причем все песни исполняются под фонограмму.

В январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на закрой вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей.

Концерты Музыка Дубай
04 марта 2024, 12:32
Пригожин назвал Shaman’а достойным артистом для исполнения гимна России
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин назвал несколько имен отечественных артистов, которые подходят для исполнения гимна России. Среди них оказался Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, сообщила Teleprogramma.pro.

«Гагарина не единственная исполнительница, которая могла бы исполнять гимн. Лариса Долина, певица Валерия, Дима Билан могли бы спеть, Хор Турецкого и Shaman», - отметил Пригожин.

Продюсер также считает, что спеть гимн артисты могли бы дуэтом. К примеру, Дмитрий Билан - с Валерией или с Ларисой Долиной.

При этом продюсер пояснил, что им пока не поступало предложений спеть гимн на футбольном матче.

Ранее появилась информация об отказе певицы Полины Гагариной исполнять гимн страны на встрече сборных России и Сербии. Сама артистка назвала такие сведения слухами и враньем.

Футбол Иосиф Пригожин Shaman

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